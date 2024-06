Die neue Volte der Staatsanwaltschaft hatte sich bereits am Donnerstag bei der Wiederaufnahme des Cum-Ex-Prozesses gegen den ehemaligen M.M. Warburg-Chef Christian Olearius angedeutet. Am Freitag beantragte die Staatsanwaltschaft nun die Einstellung des Verfahrens aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des 82-jährigen Angeklagten. Zudem fordert die Anklage die Einziehung von 40 Mio. Euro aus dem Vermögen von Olearius. Auch die Verteidigung ist der Auffassung, dass das Verfahren "unter keinen Umständen fortgesetzt" werden dürfe, wie es in einer Stellungnahme heißt. Die Verteidigung begründet dies jedoch mit "gravierenden Verfahrenshindernissen", darunter "schwere Verstöße der staatlichen Seite gegen das Recht auf ein faires Verfahren", und fordert mit Blick auf das "Rehabilitationsinteresse" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...