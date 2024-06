Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Ob Schneeräumen, Rasenmähen oder Laubblasen - Yarbo (https://r.yarbo.com/4b2FdmM) macht die ganzjährige Pflege von Hof und Garten zum KinderspielYarbo ist der innovativste und vielseitigste Hof- und Gartenroboter auf dem Markt. Er kann als Rasenmäher, Schneefräse, Laubbläser, Sicherheitsroboter, Gartenhelfer und mehr eingesetzt werden. Die zahlreichen Module ermöglichen es, mehr als 20 verschiedene Funktionen zu erfüllen, so dass Yarbo sich fast selbständig um die gesamte Immobilie kümmern kann.Das Kernmodul, Yarbo Core (https://r.yarbo.com/4bXGzAR), ist mit modernster, von Yarbo entwickelter und patentierter Technologie ausgestattet. Er ist mit RTK-GPS-Navigation, Kameras und ODOM ausgestattet, um eine präzise Bewegung ohne Begrenzungsdraht zu gewährleisten. Der mit Lithium-Ionen-Akkus betriebene Yarbo Core nutzt die HaLow WiFi-Technologie. Über die Yarbo-App kann er auch von überall aus ferngesteuert werden, was die Hof- und Gartenpflege einfach und effektiv macht.Zahlreiche Module, unendliche AnwendungsmöglichkeitenUm den Yarbo Core mit zusätzlichen Funktionen zu erweitern, verfügt er über eine modulare Vorder- und Rückseite, an die zwei Module angeschlossen werden können. Zu den verfügbaren Modulen gehören Rasenmäher, Schneepflug und -gebläse, Streuer und Flüssigkeitsverteiler. Der Rasenmäher ist in der Lage, Rasenflächen bis zu 25.000 Quadratmeter zu pflegen und kann täglich bis zu 8.000 Quadratmeter mähen. Es können Schnitthöhen zwischen 3-10 cm eingestellt werden. Kantenschneider und Trimmer können angeschlossen werden und schließen die letzte Lücke im autonomen Rasenmähen.Die Schneefräse kann eine Schneehöhe von bis zu 30 cm bewältigen und verfügt über einen Metallschacht für erhöhte Haltbarkeit und binokulare Kameras für größere Genauigkeit und Tiefenwahrnehmung."In der Zukunft werden verschiedene Arten von Hofrobotern für unterschiedliche Einsatzzwecke üblich sein. Mit Yarbo kann ein Roboter mehr als 20 verschiedene Aufgaben mit minimaler menschlicher Interaktion ausführen und benötigt dazu nur eine modulare Plattform. Dadurch werden die Gesamtkosten und die Lernkurve unserer Nutzer bei der Instandhaltung von Hof und Garten erheblich reduziert. Mit unserer fünfjährigen Modulkompatibilitätsgarantie können die Kunden sicher sein, dass sie in einen modularen Hof- und Gartenassistenten investieren, der im Laufe der Jahre immer wieder neue Funktionen erhält", erklärt Yarbo-Mitbegründer Kenneth Kohlmann.Erleben Sie Yarbo live auf der spoga+gafa in KölnVom 16. bis 18. Juni treffen sich Fachleute auf der spoga+gafa - der weltweit größten Garten- und Grillmesse, die Unternehmen aus aller Welt zusammenbringt. In diesem Jahr ist Yarbo zum ersten Mal in Köln dabei und feiert in der Domstadt seine Europapremiere!media@yarbo.comKontakt:KontaktCandicee Liumedia@yarbo.comYarboView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yarbo-fuhrt-innovativen-modularen-hof--und-gartenroboter-auf-dem-europaischen-markt-ein-und-feiert-im-juni-auf-der-spogagafa-in-deutschland-premiere-302173248.htmlOriginal-Content von: Yarbo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175394/5801946