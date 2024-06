The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2024



ISIN Name

CA03853W1014 ARANJIN RES LTD

CA64128D3022 NEVADA EXPLORATION INC.

GB0033163287 BEOWULF MIN. PLC LS-,001

IT0001415246 FINCANTIERI SPA O.N.

SE0002457796 BEOWULF MINING SDR/1 O.N.

US46489V1044 PERSPECTIVE THERA.DL-,001

US79400X3052 SALARIUS PHARM.NEW -,0001

US85513Q1031 STAR EQ.HLDG DL -,0001

US92766K1060 VIRGIN GALACTIC HLDGS

US949746RG83 WELLS FARGO DEP.PFD S.S

US98138J2069 WORKHORSE GROUP INC. ,001

