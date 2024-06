Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim S&P 500 derzeit in etwa die Waage. Der Index sinkt nur minimal um 0,24 Prozent. Bären und Bullen halten sich gegenwärtig an der Börse die Waage. Der S&P 500 verlor minimal um 0,24 Prozent an Wert. Bewertet wird das Börsenbarometer derzeit mit 5.

Den vollständigen Artikel lesen ...