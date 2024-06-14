FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N PJX US71654V1017
AB/FROM ONWARDS 14.06.2024 20:55 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N PJX US71654V1017
AB/FROM ONWARDS 14.06.2024 20:55 CET