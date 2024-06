Advanced Micro Devices (AMD), ein Schwergewicht der Technologiebranche, verzeichnete in den letzten Monaten einen zweistelligen Kursanstieg von über 10% an der NASDAQGS. Obgleich sich die Aktie von ihrem Jahreshoch noch entfernt hält, deuten hochgerechnete Analystenbewertungen auf eine Überbewertung hin. Derzeit scheint AMD gemäß Discounted-Cash-Flow-Verfahren am Markt mit einem Wert von 160 US-Dollar um 40% überbewertet, verglichen mit einem inneren Wert von 114,43 US-Dollar. Ergebnisse weisen darauf hin, dass die günstige Kaufgelegenheit für die Aktie von AMD vorerst nicht mehr besteht.

Ausblick und Marktdynamiken

Im Hintergrund treiben Sekulartrends bezüglich 5G, Internet of Things, autonomes Fahren und Hochleistungsrechenzentren die Nachfrage nach Prozessoren und Grafikchips an. AMD berichtete solide Quartalsergebnisse mit einer Ertragssteigerung in den Datenzentrum- und Kundenbereichen und [...]

