Stacks Prognose: Blockchain-Ausfall löst nun einen steileren Abverkauf aus

Für Erschrecken hat am heutigen Tage die Bitcoin-Skalierungslösung Stacks gesorgt. Denn sie zählt unter den führenden Kryptowährungen zu den größten Tagesverlierern. Welche Gründe dafür gesorgt haben, wollen wir in der folgenden Stacks Prognose einmal auf der Makro- und der Mikroebene genauer betrachten. Lesen Sie jetzt den Artikel, um dies zu erfahren und was in Zukunft zu erwarten ist.

Makroökonomisches Umfeld wirkt sich belastend auf Stacks aus

Am heutigen Tage hat die Bitcoin-Skalierungslösung Stacks unter den Top-Coins zu den großen Verlierern gehört. Dabei erlitt der STX-Token einen Tagesverlust von mehr als 12,44 %, was unter anderem auf die breitere Korrektur des Kryptomarktes zurückzuführen ist.

Denn alle digitalen Assets haben heute 2,5 % ihrer Marktkapitalisierung verloren, womit sie nur noch auf 2,37 Bil. USD kommen. Gleichzeitig hat sich das Sentiment der Investoren seit dem März kontinuierlich verschlechtert.

Während die Märkte vor dem Halving noch FOMO hatten und extrem gierig waren, ist ihre Stimmung mittlerweile wieder mit einem Fear-and-Greed-Index von 54,2 in den normalen Bereich zurückgekehrt.

Fear-and-Greed-Index | Quelle: CMC

Die Eintrübung des Sentiments des Kryptomarktes ist hingegen auf die steigenden Inflationserwartungen der amerikanischen Notenbank zurückzuführen, obwohl der US-Verbraucherpreisindex zuletzt positiv ausgefallen war.

Ebenso rechnet die Fed nur noch mit einer anstelle von drei Zinssenkungen in diesem Jahr. Hinzu kommt der Druck aus dem Bankensektor, was die Sorgen der Anleger wieder wachsen ließ. Andererseits wächst somit auch die Chance, dass die US-Zentralbank früher mit den Zinssenkungen beginnt.

Dennoch wirkt sich das Makro-Umfeld derzeit tendenziell belastend auf Kryptowährungen aus, da sie wie auch Technologieaktien eine hohe positive Korrelation zur Geldmenge aufweisen. Als Altcoin hat Stacks eine wesentlich höhere Volatilität, was den höheren Kursverlust teilweise erklärt.

Allerdings erwartet die Mehrheit der bekannten Kryptoanalysten, dass der Bullenmarkt bis Mitte des Jahres 2025 anhalten wird. Begründet wird dies mit der hohen Nachfrage nach ETFs, die bullischste Phase nach dem Halving mit der Angebotsverknappung, die zugenommen Akzeptanz unter institutionellen Investoren und der BTC-Industrialisierung.

Langfristig betrachtet dürfte auch Stacks als eine der Top-4-Skalierungslösungen für Bitcoin aufgrund der hohen Korrelation zu BTC von diesem Marktumfeld profitieren. Dennoch könnte eine Korrektur des Aktienmarktes auch STX mit nach unten ziehen. Derzeit ist eher ein Halten und Nachkäufe bei stärkeren Kursverlusten sowie eine stärkere Diversifizierung zu empfehlen.

Netzwerkausfall von Stacks könnte Investoren abschrecken

Am heutigen Tage gab es bei Bitcoin-Skalierungslösung Stacks einen technischen Fehler. Denn die Erstellung der Blöcke der Chain wurde für mehr als 9 Stunden pausiert. Dies erfolgte zwischen den Blöcken 153.917 und 153.918, ab 14:07 Uhr konnte die Blockproduktion jedoch wieder aufgenommen werden.

Stacks hat in diesem Jahr mehrfach Probleme mit der Erstellung von Blöcken gehabt. So gab es Vorfälle am 17. Mai und 2. April. Am heutigen Tage wurden die Probleme durch die Bitcoin-Neuorganisation ausgelöst und konnten mit einem Update verschiedener Miner behoben werden.

Ausfall der Stacks-Blockchain | Quelle: Stacks Explorer

Mittlerweile läuft Stacks wie gewohnt weiter und hat seit über vier Stunden keinerlei Ausfälle erlitten. Auch andere Blockchains wie Solana haben ähnliches erlebt und dennoch konnte sie sich als einer der Top 3 Kryptowährungen behaupten, wie es auch Franklin Templeton festgestellt hat.

Ebenso verzeichnet Stacks weiterhin Wachstum. So konnten die kumulativen einzigartigen Wallets der verschiedenen Angebote auf Stacks gesteigert werden. Ebenso hat der TVL auf Stacks innerhalb des vergangenen Monats um 27,34 % zugenommen, was im Verhältnis zu den 172 % des Marktführer Merlin und 918 % von Bitlayer etwas wenig war.

Im Vergleich zu den 21,49 Mio. USD aus dem Vorjahr, hat Stacks sein TVL nun auf 127,81 Mio. USD um 494,74 % gesteigert, wobei es zeitweise in diesem Jahr sogar schon 189,19 Mio. USD waren. Dennoch ist es im Verhältnis zu anderen wie Merlin mit 1,18 Mrd. USD sowie andere Chains wie Ethereum mit 61,52 Mrd. USD noch wenig.

Während vor einigen Monaten noch Rootstocks und Stacks die führenden Bitcoin-Sidechains waren, sind mittlerweile immer mehr Konkurrenten hinzugekommen. Somit nimmt der Wettbewerb stärker zu, was STX auch künftig Marktanteile kosten könnte.

Nakamoto-Upgrade könnte Stacks künftig antreiben

Jetzt kommt es für Stacks darauf an, seine Attraktivität und die Adaption weiter zu steigern. Als Nächstes ist das Nakamoto Upgrade geplant, welches ursprünglich zwischen dem 15. und 29. April eingeführt werden sollte.

Mittlerweile soll es jedoch wegen Verbesserungen der Anmelde-Resilienz und des Wiederherstellungssystems verzögert werden. Für den 28. August ist die Aktivierung von Nakamoto geplant und vier Wochen später soll dann sBTC auf dem Mainnet eingeführt werden.

Mit diesem sind einige bedeutende Verbesserungen verbunden, welche die Attraktivität von Stacks weiter steigern. So wird mit dem Nakamoto-Upgrade unter anderem die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht, sodass anstelle von Minuten nur noch Sekunden notwendig werden.

Ebenso erreicht Stacks dann eine 100-prozentige Finalität auf der Blockchain von Bitcoin. Somit profitiert die Skalierungslösung von einer deutlich höheren Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Außerdem ist damit eine stärkere Dezentralisierung des Konsensmechanismus verbunden. Denn die Minerwahl wird von den Stackern abhängig gemacht, was die Möglichkeit von Kettenreorganisationen erheblich reduziert und die Blockchain sicherer macht.

Ein weiterer Vorteil für die Nutzer ist die Reduzierung des MEV (Miner Extractable Value), welcher von Bitcoin-Minern ausgenutzt wird. Somit kann eine größere Stabilität und Fairness im Netzwerk von Stacks erreicht werden.

Zudem dient das Nakamoto-Upgrade auch als Grundstein für fortschrittlichere DeFi-Anwendungen, indem die Interoperabilität mit der Blockchain von Bitcoin erhöht wird. Somit soll auch eine robustere Umgebung für Smart Contracts erreicht werden.

Ein weiterer Meilenstein stellt die Einführung von sBTC dar, welches ein an Bitcoin gebundenes Asset auf dem Stacks-Ökosystem ist. Mit diesem kann Bitcoin direkt innerhalb von Smart Contracts und DApps verwendet werden.

Aufholen könnte Stacks vermutlich auch durch eine Kompatibilität mit der EVM (Ethereum Virtual Machine), wie es heute schon bei vielen anderen Layer-1s und auch immer mehr neuen BTC-Layer-2s zu sehen ist. Laut den Aussagen der Stacks-Entwickler ist dies auf dem Plan, jedoch wollen sie sich zunächst auf das Nakamoto-Upgrade fokussieren.

Neuartige Coins auf Bitcoin profitieren überdurchschnittlich

Eine besonders attraktive Chance während der möglichen Korrektur bietet nun der Vorverkauf des neuen Bitcoin-Projekts 99Bitcoins. Denn Anleger können auf diese Weise in die Zukunft des florierenden BTCFi-Ökosystems investieren, ohne während der Zeit des Vorverkaufs Kursverluste erleiden zu müssen.

Stattdessen verdienen Investoren durch die Preiserhöhungen des Presales und die bereits jetzt gezahlte Staking-Rendite in Höhe von 775 % pro Jahr. Ebenso erhalten sie die Möglichkeit, in ein etabliertes Projekt mit einer Historie von 11 Jahren, 709.000 Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmern zu investieren.

Erst jetzt hat sich 99Bitcoins dem vielversprechenden Bereich der Tokenisierung der Bildung gewidmet, um sein Bildungsökosystem in das nächste Zeitalter zu befördern. In diesem gibt es bisher erst 13 Coins. Bei 99Bitcoins profitieren die Nutzer unter anderem von Belohnungen in Kryptowährungen über Learn-to-Earn.

Ein weiteres wichtiges Element stellt die Gamifizierung dar, mit welcher das Lernen außergewöhnlich effizient, unterhaltsam und motivierend wird. Denn es werden spielerisch unterschiedliche Sinne in den individuellen Lernumgebungen angesprochen, welche zudem sofortige Feedbacks ermöglichen.

Noch können bis zu 10,5 % der Gesamtversorgung der 99 Mrd. $99BTC-Token im Presale erworben werden. Schon jetzt wurden über 2,17 Mio. USD eingeworben und die Coins sind noch für einen Preis von 0,00109 USD erhältlich. In weniger als vier Tagen findet jedoch die nächste Preiserhöhung statt, sodass Interessierte nicht mehr viel Zeit für das aktuelle Angebot bleibt.

