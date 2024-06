Trader verwandelt 780 Dollar in 3 Tagen in 267.000 Dollar: Diese Coins hat er gekauft

Die Euphorie der Anleger am Kryptomarkt wird spürbar weniger. Während man noch bis vor kurzem aus jeder Ecke die bullishsten Kursziele für Bitcoin und Co. gehört hat, sieht es heute schon ganz anders aus. Bitcoin ist inzwischen weit unter die 70.000 Dollar Marke gefallen und hat Schwierigkeiten, sich über der 65.000 Dollar Marke zu halten. Das zieht den gesamten digitalen Währungsmarkt mit nach unten. In Zeiten wie diesen wird am Meme Coin Markt umso mehr spekuliert. Die Gewinne, die hier innerhalb kürzester Zeit erzielt werden können, stellen die von Bitcoin und Co. in den Schatten. Das hat auch ein Trader in den letzten Tagen wieder eindrucksvoll demonstriert.

Mit 780 Dollar begonnen

Fünf Tage ist es her, dass sich ein unbekannter Trader 4,86 SOL im Wert von 780 Dollar auf eine neue Wallet transferiert hat. Was seitdem passiert ist, gibt es wohl nur am Kryptomarkt zu sehen. Der erste Coin, den der Trader gekauft hat, war $DADDY. $DADDY ist als Reaktion auf $MOTHER von Andrew Tate in den letzten Tagen massiv gepusht worden und hat so innerhalb kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar erreicht. Zwischenzeitlich hat Tate sogar angekündigt, dass er den Meme Coin auf eine Milliarde Dollar pushen will, um so seinen Einfluss auf den Kryptomarkt und in den sozialen Netzwerken zu demonstrieren.

Um seinem Ziel näher zu kommen, hat Tate $DADDY-Token im Wert von 150 Millionen Dollar geburnt. Die Aufmerksamkeit, die der Coin dadurch erlangt hat, hat natürlich zu massiven Kurssteigerungen geführt. Der anonyme Trader, der 4,5 SOL in $DADDY investiert hat, dürfte sich freuen. Sein Investment ist dadurch auf einen Wert von 267.000 Dollar gestiegen. Die Token hat er inzwischen auch alle verkauft, sodass der den Gewinn auch realisiert und nicht nur auf dem Papier hat.

Alle anderen Token sind gefloppt

Es ist unklar, ob es sich bei dem anonymen Trader um einen Insider handelt oder nicht. Die Tatsache, dass er danach 4 weitere Coins gekauft hat, die allesamt wertlos wurden, deutet darauf hin, dass es sich bei $DADDY um einen Glückstreffer handeln könnte. Allerdings könnte man solche Transaktionen danach auch absichtlich durchführen, um den Schein zu wahren. Mit $DONATELLA, $DJT und $FTRISTAN hatte der Trader jedenfalls kein Glück. Ob er nun geheilt ist, oder seine Gewinne direkt wieder in weiteren Coins verzockt, wird sich erst zeigen.

Der Fall zeigt einmal mehr, dass die Gewinne, die am Kryptomarkt innerhalb kürzester Zeit erzielt werden können, beispiellos sind. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass Meme Coins zwar mit einem höheren Risiko verbunden sind, dafür sind auch x100 Gewinne und mehr hier keine Seltenheit. Vor allem auf der Solana Blockchain kann es schnell zu solchen Kurssteigerungen kommen, wobei derzeit Sealana ($SEAL) in den Fokus der Anleger rückt.

Sind mit Sealana x100 Gewinne möglich?

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, bei dem Anleger ähnlich wie bei Book of Meme oder Slerf derzeit noch die Möglichkeit haben, im Initial Coin Offering (ICO) zu investieren. Das bedeutet, dass die Token noch zum Fixpreis direkt von den Entwicklern gekauft werden können, bevor der Coin gelauncht und an den Kryptobörsen gelistet wird. Die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit Token im Wert von mehr als 4 Millionen Dollar im Presale verkauft wurden, spricht dafür, dass $SEAL nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

($SEAL ICO - Quelle: Sealana Website)

Meme Coins wie BOME, SLERF oder SLOTH sind alle nach dem Vorverkauf auf der Solana Blockchain explodiert, sodass frühe Käufer ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit vervielfachen konnten. Bei $SEAL könnte eine ähnliche Entwicklung bevorstehen. Allerdings schließt sich das Zeitfenster, um am Vorverkauf teilzunehmen, in 10 Tagen. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, SOL an die auf der Website angegebene Wallet zu senden oder das Widget auf der Website für den Kauf zu nutzen, um die $SEAL-Token beim Launch per Airdrop zu erhalten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.