NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach der Nasdaq-Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,40 Franken belassen. Analyst Janardan Menon verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Halbleiteraktien darauf, dass sowohl die niederländische NXP als auch der US-Halbleiterkonzern Microchip weiterhin eine Bodenbildung bei den Lagerbeständen der Kunden sähen. Dies sollte im Vergleich zum ersten Halbjahr im zweiten zu stärkeren Umsätzen führen. Für Ams-Osram und STMicro sieht er zudem positive Auswirkungen durch die Ankündigungen von Apple zu KI-Funktionen im Rahmen der Apple-Intelligence-Initiative./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 13:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2024 / 13:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

