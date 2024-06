Es gab in dieser Woche einige positive Überraschungen und sogar manche neuen Rekorde zu bewundern. Allerdings ist das noch lange kein Garant dafür, dass es immer weiter munter in die Höhe gehen wird. Bei manchem Titel ist das sogar als eher unwahrscheinlich anzusehen.Ein brandheißer Kandidat für eine herbe Korrektur ist weiterhin die Aktie von Gamestop (US36467W1099), bei der es dieser Tage munter auf und ab geht. Am Donnerstag konnte der Titel um 14,4 Prozent bis auf 29,12 US-Dollar zulegen, was zunächst recht beeindruckend aussieht. Tags zuvor gab ...

