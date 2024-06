Airbnb, Inc. schloss angesichts eines unerwarteten Marktumfelds bei $145.97, verzeichnete damit eine geringfügige Veränderung von -0,09% vom Vortag und wich somit von den Bewegungen des S&P 500 ab. Innerhalb des letzten Monats fiel die Aktie um 0,74% und schnitt somit schlechter ab als der Sektor Computer und Technologie, verlor jedoch nicht so stark wie dieser. Investoren erwarten nun gespannt den bevorstehenden Finanzbericht, in welchem Analysten einen möglichen Rückgang der Gewinne gegenüber dem Vorjahr antizipieren. Es wird eine Umsatzsteigerung von über 10% im Vergleich zum Vorjahr erwartet, was auf die florierende Tourismusbranche und die dynamische Marktposition des Unternehmens verweist. Der Bewertungsmaßstab PEG, der auch das erwartete Gewinnwachstum einbezieht, steht derzeit bei 1,8 und liegt über dem Durchschnitt der Internet - Content Branche. Trotz solider Zahlen und positiver Wachstumsausblick durch Analystenanalysen im Bereich Immobilien-Investments, bleiben Herausforderungen durch die regulativen Änderungen in Portugal, wo die Regierung intensiv gegen den Anstieg der Wohnungspreise durch Vermietungen an Touristen vorgeht.

Lokale Wirtschaft im Fokus

Portugal verzeichnete aufgrund der Expatriierungswelle eine Preisverdopplung auf dem Immobilienmarkt innerhalb von ach Jahren und musste Einschränkungen der begehrten "golden visa"-Programme vornehmen, um die Wohnungsnot für Einheimische zu erleichtern. Die Aussicht auf eine steigende Zahl wiederkehrender Touristen und kurzfristige Vermietungen, wie sie Airbnb anbietet, lässt Städte wie Porto auf eine Belebung und Neuausrichtung der lokalen Wirtschaft hoffen. Positive Effekte durch Übernachtungsbuchungen und touristische Aktivitäten kurbeln bereits die Wirtschaft an und stärken einer der wichtigsten wirtschaftlichen Säulen des Landes, während Bedenken bezüglich der Verträglichkeit solcher Entwicklungen und deren Einfluss auf den Wohnungsmarkt bestehen bleiben.

