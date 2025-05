Mitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Quartal 2025: Stabiler Start in das Geschäftsjahr

- Operatives Ergebnis trotz Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr leicht verbessert: Umsatz von 150,8 Mio. € (Vorjahr: 165,6 Mio. €), EBITDA von 4,3 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) und EBIT von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €)

- Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen bleiben zum Jahresauftakt dennoch herausfordernd, insbesondere im Bereich Automotive

- Prognose der HÖRMANN Industries GmbH für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Demnach ist die HÖRMANN Gruppe stabil in das Geschäftsjahr 2025 gestartet und erwirtschaftete im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 150,8 Mio. € (Vorjahr: 165,6 Mio. €). Die von HÖRMANN initiierten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung zeigten dabei auch zum Jahresauftakt 2025 weiter Wirkung: Trotz der im Vorjahresvergleich verminderten Umsatzerlöse erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal 2025 leicht von 4,0 Mio. € auf 4,3 Mio. €; auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 0,9 Mio. € auf 1,1 Mio. € an.

Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...