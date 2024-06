Historische Woche für Apple: Die Aktie des Techkonzerns, die monatelang bei den Anlegern out war (und unter den Stoppkurs des AKTIONÄR fiel), hat ein Rekordhoch erreicht. Der Grund: Apple mischt beim Megatrend KI kräftig mit und will so iPhone & Co attraktiver machen. Die Performance seit IPO ist jetzt noch atemberaubender.Als Apple an die Börse ging, im Dezember 1980, war Ronald Reagan gerade zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden. Rubiks Zauberwürfel war der Kassenschlager in den Spielzeuggeschäften, ...

