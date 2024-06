Der Tech-Riese, markiert durch eine beeindruckende Marktkapitalisierung von über 3 Billionen, ist erneut in das Visier der Behörden geraten, diesmal durch sein starkes Engagement in künstlicher Intelligenz und den geplanten Investitionen von 7,16 Milliarden Dollar in neue Datenzentren in Spanien. Während das Unternehmen eine bedeutende Rolle im Sicherheitsbereich und als Anbieter der US-Regierung spielt, kritisiert die Firmenleitung scharfe Prüfberichte und Schwächen im Umgang mit früheren Cyber-Attacken. Doch nicht nur Schwierigkeiten prägen das Bild von Microsoft; in Spaniens nordöstlicher Region Aragon möchte der Tech-Gigant seine Präsenz mit Milliardeninvestitionen in einer großen Cloud-Computing-Hub weiter ausbauen.

Wettlauf um künstliche Intelligenz

Neben den Herausforderungen in der Cybersecurity nimmt die Kontrolle [...]

Hier weiterlesen