Coinbase Global, Inc. hat vor kurzem einem Handelsschluss einen Kurs von 244,50 $ erreicht, was eine Schwankung von -1,27% im Vergleich zum vorherigen Handelstag darstellt. Diese Veränderung war geringer als der Verlust des S&P 500 von 0,04% am selben Tag. Die Technologiebörse NASDAQ hingegen verbuchte einen Gewinn von 0,12%. In der Vergangenheit konnte die Aktie des Unternehmens im vergangenen Monat einen Gewinn von 24,34% verbuchen und übertraf damit sowohl den Finanzsektor als auch den S&P 500. Experten und Investoren richten nun ihre Aufmerksamkeit auf den bevorstehenden Unternehmensbericht von Coinbase, bei dem ein EPS von 1,11 $ erwartet wird, eine Steigerung von 364,29% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Umsatzprognosen liegen bei 1,41 Milliarden $, was einem Wachstum von 98,72% entspricht. Für das gesamte Jahr werden Umsätze von [...]

Hier weiterlesen