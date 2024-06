KI und Nasdaq 100 Momentum Aktien mit Allzeithochs! +308,96% und +45,62%

Anzeige / Werbung

Der Juni startete für Technologiewerte sehr stark und ließ sich in der Entwicklung auch nicht von Jerome Powell, der die Zinssenkung weiter verschoben hatte, oder gar schwächeren Wirtschaftsdaten aus den USA, abbremsen. So markierte nicht nur der Nasdaq selbst als Index neue Allzeithochs, sondern auch die Nasdaq100-Momentum-Box und ebenso die KI-Box der Aktien, aus diesem starken Marktsegment.

In diesem Monatsupdate zeigen wir alle Ergebnisse der Aktienauswahl auf und das damit verbundene Vorgehen, falls Du die "Momentum-Aktien Highlights" als automatisiertes Investment attraktiv findest. Dieses hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund, den wir im Video noch einmal ausführlich benennen.

Bei den jeweils 8 Werten in den Boxen, die monatlich aktualisiert und heute wieder von uns genauer analysiert werden, gab es erneut Veränderungen. So gab es bei den KI-Werten mit International Paper und New York Times gleich zwei Unternehmen, die auf den ersten Blick nicht im KI-Umfeld vermutet werden. Doch gerade der digitale Bereich in den Medien wächst stetig und diese Inhalte müssen für alle Nutzer:innen optimal ausgewählt und präsentiert werden. Hier ist die KI im Einsatz. Parallel widerspricht das Traditionsunternehmen New York Times, welches bereits vor 1900 gegründet und seit den 1960er-Jahren an der Börse notiert, den Entwicklungen von ChatGPT und verklagt sogar Microsoft. Denn eigene Inhalte sollten geschützt bleiben, so die Argumentation.

