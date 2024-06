RIESEN WACHSTUMS-STORY: Green Bridge Metals: Brückenschlag zu bombastischen Wachstumschancen im Batteriemetalle-Markt

Anzeige / Werbung

Wer an den Wachstumsmarkt Elektromobilität denkt, muss dabei auch die dafür unerlässlichen Metalle wie vor allem Nickel und Kupfer "mitdenken".

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

doch gerade bei diesen E-Mobilitäts-Möglichmachern herrscht Konsens darüber, dass die Nachfrage nach gerade diesen Rohstoffen sehr bald das Angebot übertreffen wird. So prognostizieren die Analysten von S&P Global Market Intelligence, dass bis zum Jahr 2035 die Kupfernachfrage das Angebot um jährlichetwa 50 Millionen Tonnen übersteigen könnte. Das, wohlgemerkt, entspricht ungefähr der doppelten Mengean Kupfer, die die Menschheit zwischen 1900 und 2022 - also über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren - im Zuge der Industrialisierung verbraucht hat.

Auch die Internationale Energie Agentur "IEA' weist auf eine baldige Kupfer-Versorgungslücke hin, die sich vor allem mit Blick auf den Ausbau saubererer Technologien inklusive Elektromobilität und im Zusammenspiel mit einer sinkenden Minen-Produktion auftun wird.



Quelle: https://www.iea.org/reports/copperdashboard

Ähnlich groß könnte die Lücke bei Nickel werden, wo je nach Szenario mit einem Anstieg der Nachfrageauf zwischen 987 Tonnen und gar 3.352 Tonnen bis zum Jahr 2040 gerechnet wird, wohlgemerkt allein im Segment der Elektrofahrzeuge und -speicher.

Quelle: Statista: Renewable energy demand for nickel in worldwide in 2020, with forecast figures for 2030 and 2040, by sector and scenario

Parallel dazu wächst der globale Elektrofahrzeuge-Markt rasant weiter. In den USA waren im ersten Quartal 2024 mit 18 % fast ein Fünftel aller verkauften Fahrzeuge voll-elektrisch oder Hybrid-Autos. Mit dieser steigenden Nachfrage nimmt natürlich auch der Bedarf an Batterien, die Elektrofahrzeuge "befeuern" (im sauberen und nachhaltigeren Sinne des Wortes), stark zu. Bis zum Jahr 2030, so Prognosen der "IEA', könnte die Nachfrage danach um das Fünf- bzw. Siebenfache und bis 2035 sogar um das Neun- bzw. Zwölffache steigen.

Mit diesem rasant zunehmenden Bedarf wächst letztlich auch der Appetit nach Kupfer und Nickel - und nach Produzenten, die diese Metalle liefern können.

Quelle: Green Bridge Metals

Das spiegelt sich unter anderem im eindrucksvollen Wachstum des Nickelmarktes wider, der zum Beginndes nächsten Jahrzehnts satte 78,47 Mrd. USD wert sein wird.

Green Bridge Metals: "Brückenbauer" für eine nachhaltige und finanziell vielversprechende Zukunft!

Mit seinem Flaggschiffprojekt "Chrome-Puddy' in Ontario/Kanada und dem prosperierenden "South Contact'-Projekt in Minnesota/USA positioniert sich der fulminante Aufsteiger Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) prominent als künftiger Produzent von Batteriemetallen wie Nickel, Kupfer, Chrom und Platingruppenmetalle (PGMs), nach denen der Markt sprichwörtlich durstet.

Beide Projekte liegen in Nordamerika, einem Markt mit rasantem Wachstum beim Verkauf von Elektrofahrzeugen und zudem zwei gigantisch große Nationen, die unter anderem mit dem "Joint Action Plan on Critical Minerals Collaboration' ihre vereinten Kräfte daransetzen, die Versorgung mit kritischen Metallen wie eben Nickel und Kupfer von strategischen Sektoren wie die Kommunikationstechnologie, die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung und eben auch saubere Technologien wie Elektroautos zu sichern.

Das tun sie natürlich auch mit entsprechender finanzieller Förderung und einem minenfreundlichen Umfeld. So vergab beispielsweise das US-Verteidigungsministerium eine Finanzspritze von 14,8 Mio. USD (20 Mio. CAD) an Fortune Minerals Limited und Lomiko Metals, Inc, die Kritische-Metalle-Projekte in Nordamerika betreiben. Parallel dazu verkündete das kanadische Ministerium für natürliche Ressourceneine ergänzende Finanzierung von bis zu 7,5 Mio. CAD für Fortune und 4,9 Mio. CAD für Lomiko im Rahmen der satte 3,8 Mrd. CAD umfassenden "Canadian Critical Minerals Strategy'.

Kurz gesagt: Um die inländische Versorgung mit Batteriemetallen sicherzustellen und damit gleichzeitig die eigene Abhängigkeit vom Import kritischer und grüner Metalle wie eben Nickel, Kupfer oder auch PGM signifikant zu senken, greifen die USA und Kanada tief in die Zuschuss- und Steuererleichterungstasche und das kommt einem aufstrebenden Power-Player wie Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) mehr als zugute.

Quelle: Green Bridge Metals

Das gilt umso mehr als das US-Energieministerium Ende des letzten Jahres einen Zuschuss von 114,8 Mio. USD an Talon Metals Batteriemetall-Aufbereitungsanlage in Mercer County vergeben hat. Talons "Tamarack'-Nickel Projekt wiederum befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) "South-Contact'-Grundstück.

Quelle: Green Bridge Metals

Mit dieser Nähe steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in absehbarer Zeit auch über der "South-Contact'-Zone ein warmer Zuschuss-Geldregen niedergehen könnte, was die Entwicklung des Projekts immens beschleunigen und die Attraktivität von Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) um ein weiteres Vielfaches steigern würde.

"Chrome Puddy' und sein grandioses Grüne-Metalle-Potenzial!

Bridge Metals (WKN: A3EW4S) Flaggschiffprojekt "Chrome Puddy' liegt im Nordwesten der Provinz Ontario und inmitten des kanadischen Explorations-Hotspot "Thunder Bay' mit insgesamt neun aktiven Minen, über 18 größeren Explorationsprojekten und einer Gold-, Palladium- und Lithiumgewinnung, die dynamisch an Fahrt gewinnt. Hinzu kommt ein robustes lokales Netzwerk von mehreren Hundert Minenservice-und Zulieferunternehmen.



Quelle: Green Bridge Metals

Auch der detaillierte Steckbrief von "Chrome Puddy' liest sich wie eine Erfolgsanleitung für das Freisetzen seines einzigartigen Potenzials. So ist das Projekt vollständig für Bohrungen zugelassen und blickt auf eine historische Ressource von sensationellen 30 Millionen Tonnen mit 0,27 % Nickel (Ni). Auf Basis historischer Bohrungen ergibt sich ein Explorationsziel von phänomenalen 100 Millionen Tonnen mit ähnlich grandiosen Gehalten, und das über eine Streichlänge von fantastischen 1,9 km.

Hinzu kommen gleich mehrere unerprobte Leiter innerhalb der 5,5 km langen ultramafischen Intrusion, die ihrerseits Herberge der satten historischen Ressource ist. Das schließlich unterstreicht eindrucksvoll das bombastische Explorationspotenzial von "Chrome Puddy', das sich über 1.450 Hektar erstreckt und sich aus 11 zusammenhängenden patentierten und 66 abgesteckten Bergbau-"Claims' zusammensetzt.

Mit dem Wissen um dieses herausragende Nickel-Potenzial hat Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) konsequenterweise bereits die nächsten Schritte definiert. Diese bestehen in einer zusätzlichen Datenerhebungen, in luft- und bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen ebenso wie in Kartierungen und Probenahmen sowie in Diamantbohrungen über etwa 4.000 m.

Quelle: Green Bridge Metals

Ein professionelles Explorationsprogramm wird in zwei Phasen durchgeführt, beginnend mit einer magnetischen und "EM'-Luftvermessung, mit Kartierungen und Probenahmen. "Phase 2' schließlich wird, abhängig von den gewonnen Erkenntnissen aus "Phase 1', wahrscheinlich geophysikalische Bodenuntersuchungen, zusätzliche Kartierungen und Probenahmen sowie Diamantbohrungen über etwa 3.500 m umfassen.

Kurz gesagt, ein straffes strategisches Programm, um "Chrome Puddys' phänomenalem Potenzial und genauer gesagt, den auf große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGM-Sulfidmineralisierungen und Chromit hinweisenden Explorationszielen systematisch auf den Grund zu gehen.

Ganz nebenbei erwähnt, wird der Abbau von grünen Metallen auf "Chrome Puddy' quasi einen doppelten Beitrag zur CO2-Einsparung leisten, nämlich sowohl mit der Produktion von Nickel und Kupfer als Garanten für eine weitere Etablierung der Elektromobilität ebenso wie durch die Kohlenstoffbindung beim Abbau und damit durch einen CO2-neutralen Abbau.

"South Contact'-Zone mit sensationellem Kupfer-Nickel-Potenzial!

Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) jüngste Portfolio-Perle liegt perfekt eingebettet im südlichen Basalkontakt des "Duluth'-Komplexes in Minnesota. Der "Duluth'-Komplex strotzt förmlich vor Mineralisierungs-Macht, beherbergt er doch schätzungsweise 4,4 Milliarden Tonnen an Sulfidmineralisierung mit einem Gehalt von sagenhaften 0,66 % Kupfer (Cu) und 0,2 % Ni.

Inmitten dieser mächtigen Mineralisierung liegt also "South Contact' mit seiner massiven Cu-Ni-Mineralisierung und vereinzelten Cu-Ni und Titan-Vanadium-Kupfer-Mineralisierungen und trägt als bisher unerforschter Kupfer-Nickel-Bezirk prächtiges Potenzial in sich. Das wird unter anderem durch die Ergebnisse historischer Bohrungen fett unterstrichen, die glasklare bohrfertige Ziele in den vier Projektgebieten "Siphon-Wyman', "Skibo', "Titac' und "Boulder', "Boulder North' geliefert haben.

Genauer umrissen, findet sich auf "Siphon-Wyman' eine verstreute Kupfer-Nickel-Mineralisierung mit fantastischen 37 % Cu und 0,18 % Ni über 32,9 m ebenso wie 0,37 % Cu und 0,12 % Ni über 94,5 m. Hinzu kommt, dass das mineralisierte System auf "Siphon-Wyman' nach Osten und Süden hin offen ist und bisher ungetestete elektromagnetische Leiter als hochgradige Explorationsziele bietet.

"Skibo' wiederum weißt ein unterexploriertes Nickel-Kupfer-Vorkommen mit hochgradigem Kupfer-Nickel-Potenzial auf, ganz im Stil von Talon Metals gehaltvollen "Tamarack'-Projekt, das - wie die Tabelle unten zeigt - über fette hochgradige Ressourcen verfügt.

Quelle: Green Bridge Metals

Einen ersten Eindruck seines Potenzial lieferte "Skibo' mit den Ergebnissen historischer Bohrungen, die beeindruckende 1,55 % Ni, 0,38 % Cu und 4,31 ppm PGM über bis zu 2,30 m zutage förderten.

"Titac' wiederum setzt unter anderem mit einer NI 43-101-koformen, "abgeleiteten'-Ressource von 45,1 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 15 % Titandioxid (TiO2) ein weiteres fettes Ausrufezeichen hinter das Ausnahmepotenzial von "South Contacts' famosen Vier, die übrigens alle eine verstreute Mineralisierung aufweisen, was ein starker Hinweis auf das Potenzial für eine große Sulphid-Ressource in der Tiefe ist.

Quelle: Green Bridge Metals

Entsprechend entschlossen geht Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) die Exploration der fetten Vier in der "South Contact'-Zone an und hat dafür bereits Budget definiert. So wird im ersten Jahr eine luftgestützte Vermessung des gesamten "Titac-Boulder'-Landpakets stattfinden, für insgesamt 300.000,- CAD. Hinzu kommen weitere 925.000,- CAD, die in 1.500 Bohrmeter bei "Skibo' investiert werden. Im zweiten Jahr sollen für insgesamt 1,625 Mio. CAD alles in allem 2.500 Bohrmeter zurückgelegt werden, während im dritten Jahr weitere 5.000 m an Bohrungen im Volumen von etwa 3,25 Mio. CAD niedergebracht werden sollen. Unterm Strich eine 1A-Allokation von Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) Explorationsbudget, wenn man betrachtet, welch singuläres Potenzial Dabei an gleich mehreren Zielen sehr wahrscheinlich gehoben werden wird.

Erfahrene Führungsmannschaft und enormer Raum für Rendite!

Mit David Suda verfügt Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) über einen Präsidenten, CEO & Direktor, der in Sachen Kapitalmarktexpertise und Unternehmensstrategie aus dem Vollen (also aus über 15 Jahren Führungserfahrung) zurückblicken kann.

Quelle: Green Bridge Metals

Hinzu kommen mit Mark T. Brown und Christopher Mackay zwei weitere Directors, die ebenso über fundiertes Finanzwissen, eine profunde Marktexpertise und über das Wissen darüber verfügen, wie man strategische Erfolgskoordinaten am effizientesten setzt und dabei einen messbaren Mehrwert für Investoren schafft.

Fazit: Viel zu günstig und komplett unter dem Anleger-Radar!

Mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 6,5 Mio. CAD und einem Kurs von aktuell etwa 0,11 CAD pro Aktie weist Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) ein enormes Entwicklungspotenzial auf, wenn man betrachtet, welche enormen Wachstums- und Aufwertungs-Chancen in seinem Power-Portfolio stecken. Das gilt umso mehr, als der prosperierende Markt für grüne Metalle und Batteriemetalle auch künftig nur eine Entwicklung kennen wird - und zwar sehr steil nach oben.

Noch läuft Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) unter dem Radar der Anleger, weshalb die Aktie noch so günstig zu haben ist. Umso schneller sollten Sie jetzt zuschlagen, einsteigen und sich die Dynamik dieses kanadischen Batteriemetalle-Power-Pakets zu einem Einstiegspreis sichern, der ganz bestimmt nicht mehr lange so niedrig notieren wird und schon bald sein Renditepotenzial beginnt auszuschöpfen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Dieser Werbeartikel wurde am 15. Juni 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Quellen: https://www.dnv.com/article/the-role-of-copper-in-the-energy-transition-247342/

https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/automotive/electric-vehicle-sales-review-2024-q1.html, Statista: Renewable energy demand for nickel in worldwide in 2020, with forecast figures for 2030 and 2040, by sector and scenario, https://www.iea.org/reports/copperdashboard, Green Energy Metals und eigener Research und Berechnungen

Bildquellen: dnv.com, Statista, IEA, Green Bridge Metals; Intro Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: CA3929211025