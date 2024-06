Die Valneva-Aktie steht momentan bei 3,42 € und verzeichnete innerhalb der letzten Woche einen Rückgang von 5 Prozent. Nach einem starken Einbruch am vergangenen Freitag mit einem Fall von 8 Prozent und zwischenzeitlichen Verlusten von bis zu 8,6 Prozent, setzt sich der Abwärtstrend auch zu Beginn der neuen Woche fort. Diese Dynamik folgt auf einen schwachen Donnerstag, an dem die Aktie bereits 4,3 Prozent eingebüßt hatte. Die Schwankungen am Markt mit einem kürzlichen Scheitern, sich dauerhaft über die psychologische Grenze von 4 Euro zu stellen, deuten auf eine kritische Phase hin. Der Aktienkurs von Valneva kann den wichtigen Widerstandspunkt offenbar nicht nachhaltig überwinden, was Zweifel an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens aufkommen lässt. Ohne frische Impulse aus Unternehmensnachrichten oder signifikante Produktfortschritte erscheint eine nachhaltige Kursverbesserung als eine herausfordernde Aufgabe.

Kaufinteresse in der Unterstützungszone

Anleger haben in den letzten Wochen die Aktie wiederholt zwischen der Unterstützungszone von 3 bis 3,20 Euro gekauft und die Widerstandszone bei etwa 4,20 Euro für Verkäufe genutzt, ohne dass hierfür wesentliche Unternehmensnachrichten ausschlaggebend waren. Dies könnte darauf hindeuten, dass trotz fehlender Blockbuster-Produkte, stilles Vertrauen in die kontinuierliche Entwicklung des Unternehmens gesetzt wird. Trader beobachten die Situation unter dem Vorzeichen "Kaufe die Unterstützung, verkaufe den Widerstand" intensiv und hoffen auf Kaufsignale, die den Aktienwert erneut nach oben tragen könnten.

