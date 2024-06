Die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel ASA musste in der vergangenen Woche eine deutliche Talfahrt hinnehmen und schloss bei 0,54 €, was einem Rückgang von 4,72 % entsprach. Analysten deuten auf ein wachsendes Abwärtspotenzial, das durch eine kritische Chartsituation und den missglückten Börsengang der Tochtergesellschaft Cavendish Hydrogen zusätzlich an Dynamik gewinnt. Der einstige Hoffnungsträger im Fueling-Segment halbierte nahezu seinen Börsenwert direkt nach dem Marktdebüt - ein herber Schlag für Muttergesellschaft Nel ASA, deren eigene Notierungen damit ebenfalls unter Druck gerieten.

Niedrige Kursziele trotz Wachstumshoffnung

Trotz des kritischen Kursverlaufs sehen Marktexperten noch Möglichkeiten für eine Wende. Selbst eine Verdoppelung des Wertes wäre denkbar, sofern das Unternehmen wieder an Dynamik gewinnt und neue Großaufträge vermelden kann. Nichtsdestotrotz leidet die Aktie derzeit unter dem Fehlen substantieller Kaufsignale und einer persistierenden Seitwärtsbewegung, die inmitten steigender Marktvolatilität in einen Abwärtstrend überzugehen droht. Investoren und Aktionäre schauen gebannt auf die psychologische Marke von 0,50 €, deren Unterschreitung das Vertrauen in die Aktie und das Wachstumspotenzial von Nel ASA weiter erheblich schwächen dürfte.

Nel ASA Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...