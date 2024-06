In den letzten drei Monaten verzeichnete die Walt Disney Aktie (NYSE:DIS) einen Kursrückgang von 11% und enttäuscht damit Anleger. Der Blick auf die Unternehmensgrundlagen offenbart jedoch eine Auseinandersetzung mit der Effizienz des Managements bei der Kapitalnutzung. Besonders betrachtet wurde hierbei die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE), die ein Schlüsselindikator für die Gewinnfähigkeit in Relation zum Eigenkapital ist. Aktuelle Analysen von Walt Disney zeigen einen ROE von lediglich 2,8% basierend auf dem profitablen Ergebnis der letzten zwölf Monate - ein schwacher Wert, bedenkt man den Branchendurchschnitt von 16%. Diese schwache Leistung gibt Einblick in die gesunkene Reingewinnentwicklung des Unternehmens um 26% über die letzten fünf Jahre. Zwar behält Disney 77% der Gewinne im Unternehmen, um in sein Wachstum [...]

