Nachdem die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) am Mittwoch und Donnerstag um +7% zulegte, ging es am Freitag schon wieder um über -2% bergab. Gibt es denn keine guten Nachrichten mehr für Elon Musks Autobauer? Ein verrücktes Vergütungspaket... Ob die Nachrichten für Tesla gut sind, ist fragwürdig. Für Elon Musk sind sie es auf jeden Fall. Bei der Hauptversammlung des amerikanischen Autobauers winkten die Aktionäre das 56 Milliarden US$ schwere Vergütungspaket ...

