Die Aktie des Technologieunternehmens Xiaomi hat zuletzt einen Kurs von 2.04 € verzeichnet, womit sie einen Rückgang von 1,88% gegenüber der Vorwoche zu verzeichnen hat. Trotz dieser kurzfristigen Negativentwicklung bewegt sich das Wertpapier weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal, wobei die positive Entwicklung an der oberen Begrenzung zuletzt ein vorübergehendes Abrutschen einläutete. Investoren deuten diese Korrektur als typische Marktdynamik innerhalb eines stabilen Aufwärtstrends. Darüber hinaus bietet die aktuelle Unterstützungszone zwischen 16,50 und 15,50 HKD Anlegern attraktive Kaufniveaus, insbesondere angesichts des kürzlich gestarteten Aktienrückkaufprogramms, das möglicherweise für eine Stabilisierung auf dem momentanen Niveau führen könnte.

Dynamische Nachfrage nach Elektrofahrzeugen

Während die drohenden Einfuhrzölle EU-weit für Unruhe innerhalb des Sektors sorgen, konzentriert sich der betreffende Tech-Konzern auf den heimischen Markt, wo die Nachfrage nach dem neusten Elektrofahrzeugmodell des Unternehmens die Erwartungen übertrifft. Mit dem Ziel, im ersten Jahr zwischen 100.000 und 120.000 Einheiten zu liefern, um der immensen Bestellmenge auf nationaler Ebene gerecht zu werden, überrascht der Markteinsteiger sowohl Kunden als auch Aktionäre. Um diese Nachfrage zu deckpersonalisationsen, laufen die Produktionslinien auf Hochtouren. In Europa hält sich der Konzern mit Markteinführungen noch zurück, da die geplanten Einfuhrzölle der EU vorerst keine zeitnahe Relevanz darstellen. Die momentane Fokussierung auf den Heimatmarkt scheint von Anlegern gutgeheißen zu werden, was sich in einem anhaltenden Interesse an der Aktie niederschlägt.

