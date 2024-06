Das erste Quartal verlief für die Deutsche Lufthansa alles andere als erfreulich. Die vielen Streiks im Unternehmen machten sich in der Bilanz bemerkbar, was letztlich auch den Aktienkurs mit in die Tiefe zog. Wer nun auf eine deutliche Erholung im zweiten Halbjahr hofft, könnte nach Ansicht der US-Bank JPMorgan enttäuscht werden.Anzeige:Dort wird damit gerechnet, dass die Deutsche Lufthansa (DE0008232125) Ende Juli mit eher schwachen Ergebnissen auftreten wird. Als Grund dafür werden tendenziell sinkende Flugpreise bei gleichzeitig steigenden ...

