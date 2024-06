LONDON - Ein Gericht in London hat in einem Rechtsstreit zwischen einer großen US-Bank und einem griechischen Fintech-Unternehmer wichtige Weichen für die Bewertung und den möglichen Verkauf ihres gemeinsamen Geschäfts gestellt. Das Hauptunternehmen des griechischen Unternehmers, mit dem größten Anteil am in Athen ansässigen Zahlungsdienstleister, warf der Bank vor, das Wachstum des Dienstes zu behindern. Ein Gericht in London entkräftete jedoch den Vorwurf, die Bank habe versucht, den Wert des Unternehmens zu drücken, und legte fest, wie das Geschäft zu bewerten sei. Die US-Bank hält einen 48,5%igen Anteil an dem vor allem in Südeuropa genutzten Zahlungsdienstleister, für den sie etwa 800 Millionen US-Dollar zahlte, während der griechische Unternehmer 51,49% besitzt. [...]

