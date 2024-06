© Foto: Claire Folger - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der Hype 2.0 um die GME Aktie geht weiter, nachdem Keith Gill aka. Roaring Kitty in dieser Woche seine 120.000 Optionen eingelöst hat. Mit über 9 Mio. Aktien könnte er sogar ins "Board of Directors" einziehen.Die Gamestop Aktie ist auch in dieser Woche das mit Abstand am meisten diskutierte Wertpapier im wO-Forum. Die über 1000 Beiträgen seit Montag unterstreichen das erneute enorme Interesse an der Aktie des Computerspiel Retailers. Der Grund liegt wie im Jahr 2021 an Keith Gill, auch bekannt als Roaring Kitty und DFV (Deep Fucking Value). Gill hatte im Jahr 2020 den ersten Run auf die GME-Aktie ausgelöst und ist auch jetzt der Grund für den neuen Hype. Was ist passiert? Zunächst hatte …