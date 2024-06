Die Aktien von Adobe drehen auf dem Haken. Die Bären hatten sich für eine weitere Enttäuschung positioniert und sind damit baden gegangen. Mit einer langen Verzögerung beginnt das Unternehmen nun von seinen AI-Investitionen zu profitieren.Adobe (US00724F1012) spielte erneut die AI-Karte und lieferte nach Börsenschluss am Donnerstag die passenden Wachstumsdaten dazu. Während es in der Vergangenheit an neuem Wachstum gehapert hatte, obwohl das Management schon im vergangenen Jahr einen Schub versprochen hatte, konnte man nun für das abgelaufene ...

