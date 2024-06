Hamburg (ots) -Aufgrund der Witterungsverhältnisse vom späten heutigen Vormittag mit Starkwindböen der Windstärke 8 haben sich die Veranstalter der Fan Zone zur UEFA EURO 2024 in Hamburg gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden entschlossen, die Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld am heutigen Samstag aus Sicherheitsgründen nicht zu öffnen. Auf dem geschlossenen Gelände ist niemand zu Schaden gekommen.Am heutigen Samsta wäre das Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld geschlossen geblieben, die Fan Zone hätte um 13:00 Uhr für Fans aller Nationen geöffnet. Da jedoch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis 18:00 Uhr weitere Böen von Südwesten mit Windstärken zwischen 6 und 7 und starken Schauern erwartet werden, wird die Lage weiterhin als kritisch eingeschätzt."Da die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher für uns höchste Prioritöt hat, haben wir beschlossen, die Fan Zone heute zu schließen und alles für den morgigen Spieltag vorzubereiten", so Veranstalter Uwe Bergmann. "Morgen können dann hoffentlich wieder alle Gäste einen unbeschwerten Tag auf der Fan Zone und im Public Viewing erleben. Für die heute eigens angereisten Fans tut es uns sehr leid und wir hoffen, dass sie auf andere Locations ausweichen können."Pressekontakt:Katja DerowPressesprecherin Fan Zone Hamburgredroses communications GmbHk.derow@redroses-pr.com0162-4311376Original-Content von: Hamburg Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75051/5802124