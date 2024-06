© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Gewöhnlich weisen Dividenden-Aristokraten eine relativ geringe Rendite auf - der Fokus liegt eher auf den stetigen Steigerungen als der Höhe der Ausschüttung. Diese Aktie kann beides.Weltweit gibt es aktuell mehr als 150 Unternehmen, die zu den so genannten Dividenden-Aristokraten zählen, also ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben. Da es vor allem ein angelsächsisches Phänomen ist, so viel Wert auf stetige Steigerungen zu legen, sind die meisten von ihnen in den USA zu finden. Das Unternehmen mit der derzeit höchsten Dividendenrendite unter ihnen kommt aber aus Europa, genau gesagt aus England: British American Tobacco (BAT). Nicht zufällig steht auf Rang zwei dieser …