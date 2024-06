wO Börsenlounge - die Woche: Eine neue KI-Perle, Apple wieder an der Spitze und die Angst vor Chinas Antwort

In einer turbulenten Woche hat der DAX fast 3 % verloren. Strafzölle für chinesische Autobauer durch die EU stehen im Raum. Besonders die VW & Co leiden unter den möglichen Gegenmaßnahmen aus Peking. Werden sie kommen?Kann es sich China wirklich leisten, auch mit der EU in einen Handelskrieg zu geraten? Bislang wollte Peking eigentlich die Autonomie der Europäischen Union stärken, um den Zusammenhalt mit der USA aufzuweichen. Aber auf einmal zickt die EU und roht mit Strafzöllen für chinesische Autobauer. Welchen Spielraum hat die Volksrepublik für Gegenmaßnahmen? Das habe ich mir Freitag angeschaut. Über acht Prozent im regulären Handel und rund drei Prozent im nachbörslichen Handel. Die …

Den vollständigen Artikel lesen ...