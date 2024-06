Henkel: BaFin-Meldung zu Insidertrade!

Vorstandsmitglied Wolfgang König kauft Henkel-Aktien für 50.100 EUR!

Unterschiedliche Analysten-Bewertungen von Barclays und Bernstein Research!

Henkel Vz. (HEN3) - DE000ENER6Y0

Rückblick

Die Kursentwicklung von über 14 Prozent sieht vielversprechend aus, zumal sich die Henkel-Vozugsaktie mit einem höheren Pivot-Tief in Kürze in einem Aufwärtstrend etablieren könnte. Der Rücksetzer zum 20er-EMA könnte bald ein Pullback-Setup liefern. Allein die Länge der letzten roten Tageskerze irritiert ein wenig.

Henkel-Vorzugsaktie: Chart vom 14.06.2024, Kürzel: HEN3, Kurs: 82.96 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern die untere gelbe Linie hält und ein paar kürzere Tageskerze in den nächsten Tage folgen, könnte sich bei der der Henkel-Vorzugsaktie Energie für einen Bounce aufstauen.

Mögliches bärisches Szenario

Umgekehrt wäre es negativ zu interpretieren, wenn diese Unterstützungslinie gebrochen werden sollte. Dann wäre es schwierig abzuschätzen, wie weit der Kursrückgang bei Henkel Vz. gehen könnte.

Meinung:

Ein Mitglied der Unternehmensführung verstärkte kürzlich sein Engagement beim Düsseldorfer Konsumgüterhersteller. Laut einer Mitteilung an die Finanzaufsicht erwarb Vorstand Wolfgang König 610 Aktien des Konzerns zu einem Preis von 83,32 EUR pro Stück, was einer Gesamtinvestition von etwa 50100 EUR entspricht. Finanzexperten haben kürzlich ihre Einschätzungen zur Henkel-Aktie aktualisiert. Barclays-Analyst Iain Simpson zeigt sich neuerdings etwas zuversichtlicher und hat sein Kursziel von 78 auf 80 Euro angehoben, behält aber die Bewertung "Equal-Weight" bei. Er sieht Anzeichen dafür, dass die operative Entwicklung bei Henkel in die richtige Richtung weist, merkt jedoch an, dass sich das langfristige Chancen-Risiko-Profil ohne strategische Neuausrichtung die Waage hält. Bruno Monteyne von Bernstein Research bestätigt sein Kursziel von 80 EUR und die Einstufung "Market-Perform". Er hebt die beeindruckende Entwicklung des chinesischen Online-Einzelhandels im vergangenen Monat hervor und betont, dass die meisten europäischen Konsumgüterunternehmen dort Marktanteile gewinnen konnten - mit einer markanten Ausnahme: Henkel.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 32.42 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 30.99 Mio. EUR

Meine Meinung zu Henkel Vz. ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/henkel-aktie-ausnahme/

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 15.06.2024

