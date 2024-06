© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar



Die Digitalisierung durchdringt viele Lebens- und Wirtschaftsbereiche und verspricht in den kommenden Jahren hohe Wachstumsraten. Wir haben entsprechende Anlagen selektiert. Während Litauen fast alle Behördengänge durch eine umfassende Digitalisierung seiner Verwaltung bereits überflüssig gemacht hat, muss man in Deutschland einen Termin vereinbaren und anschließend bis zu zwei Monate warten. Litauen und viele andere Länder sparen so viel Geld und bauen Bürokratie ab, wodurch alle Verwaltungsprozesse deutlich schneller ablaufen. Digitalisierung verspricht hohe Wachstumsraten Tatsächlich ist die Digitalisierung einer der bedeutendsten Megatrends unserer Zeit, der viele Lebensbereiche und …