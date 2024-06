DJ INDEXÄNDERUNG/Pfeiffer Vacuum steigt aus dem SDAX ab

ZUG (Dow Jones)--Im SDAX kommt es außerplanmäßig zu einer Änderung bei der Indexzusammensetzung. Die Aktien von Pfeiffer Vacuum scheiden am 24. Juni aus dem Nebenwerteindex aus, weil die Anforderung "fristgerechte Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts" nicht erfüllt sei, wie der Indexbetreiber Stoxx am Freitagabend mitteilte. Am 24. Juni werden die Anpassungen aus der jüngsten regulären Indexüberprüfung wirksam.

Wegen der Entnahme von Pfeiffer Vacuum bleiben Thyssenkrupp Nucera, die eigentlich entnommen werden sollten, im SDAX.

Nachfolgend ein Überblick der Änderungen:

=== + MDAX NEUAUFNAHME - Rational - Traton - Tui HERAUSNAHME - Morphosys - Sixt StA - SMA Solar + SDAX NEUAUFNAHME - Douglas - Morphosys - Sixt StA - SMA Solar HERAUSNAHME - Heidelberger Druck - Pfeiffer Vacuum - Traton - Wüstenrot & Württembergische ===

