Crasht jetzt der Markt? - Fast alle großen Meme-Coins liegen im Verlust

War der Kryptomarkt noch vor etwa 2 Wochen in Feierlaune und in heißer Erwartung auf den großen Ausbruch mit anschließendem Bull Run, ist jetzt etwas Ernüchterung in den Markt eingekehrt. Der Bitcoin, der von den meisten Analysten als allgemeines Stimmungsbarometer genutzt wird, hat den Ausbruch nach oben nicht geschafft. Schlimmer noch, nicht nur, dass er den Ausbruch nach oben nicht geschafft hat, er hat sogar einen nach unten vollzogen. Und als wäre das nicht genug, sind heute bereits Meldungen eingegangen, die besagen, dass verschiedene Krypto-Wale massiv Bitcoins verkaufen.

Zusammengefasst: Die Stimmung am Markt ist bei Weitem nicht mehr so optimistisch, wie sie das noch vor wenigen Wochen war. Das betrifft aber nicht nur den Bitcoin oder die großen Altcoins. Auch der zuletzt boomende Markt der Meme-Coins erlebte in den letzten Tagen eine heftige Korrektur. Unter den größten 8 Meme-Coins kann nur $PEPE heute einen Gewinn erzielen. Alle anderen notieren im Verlust. Schlimmer wird es noch, wenn man die 7-Tage-Performance betrachtet. Hier konnte kein einziger Meme-Coin auf der Liste positiv abschneiden. Was bedeutet das für den Markt? Ist der Boom der Meme-Coins nun vorbei?

(Von den 8 größten Meme-Coins liegt heute nur $PEPE minimal im Gewinn - Quelle: coinmarketcap.com)

Ein kleiner Frosch trotzt dem Trend

Entgegen des allgemeinen Trends am Meme-Coin Markt scheint sich $PEPE bisher noch gut behaupten zu können. Zwar ist der drittgrößte Meme-Coin nach Marktkapitalisierung ebenfalls in eine Korrektur gelaufen, allerdings sieht diese deutlich besser aus, als das bei $SHIB, $DOGE oder anderen großen Coins der Fall ist. Einige bekannte Analysten gehen sogar davon aus, dass $PEPE sich gerade erst auf den nächsten großen Run vorbereitet. Da teilte auch der Analyst Elja heute in einem Tweet seinen mehr als 665.000 Abonnenten mit.

$PEPE is getting ready for the next big run



It's all in the charts pic.twitter.com/wia5OWmo3R - Elja (@Eljaboom) June 15, 2024

Wesentlich düsterer sieht es für andere Coins wie $DOGE und $SHIB aus. Die zwei einzigen Meme-Coins, deren Marktkapitalisierung höher liegt als die von $PEPE stecken in ausgeprägten Korrekturen fest. Seit dem Jahreshoch im März dieses Jahres hat Shiba Inu mehr als 14,7 Mrd. Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Der Abstand zwischen $PEPE und $SHIB schmilzt also immer weiter dahin, so dass es der Coin mit Pepe dem Frosch als Meme eines Tages tatsächlich schaffen könnte, Shiba Inu vom zweiten Platz zu stoßen. Auch in $DOGE sieht die Situation nicht viel besser aus. Allerdings gibt es derzeit noch einen anderen Coin, mit dem Anleger laut Analysten noch höhere Gewinne einfahren könnten, als mit $PEPE.

Dieser Coin könnte laut Analysten Millionäre erschaffen

Seit wenigen Tagen befindet sich ein Coin im Presale, der trotz der kurzen Dauer des ICOs bereits die Blicke von zahlreichen Investoren, Tradern und Analysten auf sich gezogen hat. So konnten innerhalb weniger Tage bereits fast 1,4 Mio. Dollar an Investorengeldern angesammelt werden, was dafür spricht, dass das Vertrauen in diesen Coin enorm groß ist. Noch mehr Vertrauen als die Anleger haben einige große bekannte Analysten in den Coin. So erklärte der auf Youtube bekannte Investor ClayBro seinen über 130.000 Abonnenten auf Youtube, dass er glaubt, dieser Coin könnte bald schon neue Millionäre hervorbringen.

Die Rede ist von $DAWGZ einem Multichain-Coin, der auf den Blockchains Base, Ethereum, Solana, Avax und der Binance Smart Chain handelbar sein wird. Dadurch werden mit dem $DAWGZ-Token extrem kurze Transaktionszeiten und ebenso geringe Kosten erreicht. Die ausführliche Roadmap auf der Website zum ICO zeigt, dass das Ziel nach dem Start auf dezentralen Börsen auch ein Listing an den großen zentralen Börsen ist. Das könnte durch die Anbindung an die Binance Smart Chain erleichtert werden und würde wohl zu einem enorm hohen Handelsvolumen und in weiterer Folge auch zu einer Kursexplosion führen könnte. Derzeit ist der $DAWGZ-Token noch sehr preiswert zu haben. Allerdings steht die nächste Preiserhöhung kurz bevor und es ist unwahrscheinlich, dass Anleger jemals wieder die Chance haben werden, $DAWGZ so günstig zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.