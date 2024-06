American Express hat in der kürzesten Zeit bemerkenswerte Zuwächse verzeichnet und sich gegen die allgemeinen Marktverluste behauptet. Die Aktie schloss bei $224.81 und verzeichnete damit eine Steigerung von 1,18% gegenüber dem Vorlagentag, was eine überlegene Leistung im Vergleich zum S&P 500 darstellt, der einen leichten Rückgang erlitt. Mit Blick auf die Vergangenheit fiel die Aktie des Kreditkartenausstellers im vergangenen Monat um fast 8%. Dies steht in Kontrast zu einem Sektor, der nur einen minimalen Rückgang beklagte. Noch erwartungsvoller schauen Investoren auf die bevorstehende Bekanntmachung des Unternehmensertrags, der ein EPS von $3.23 und einen Umsatz von $16,6 Milliarden erahnen lässt, was jeweils beachtliche Zuwächse zum Vorjahr bedeutet. Expertenmeinungen, die zukünftige Geschäftstrends reflektieren, verbleiben für das Unternehmen überwiegend positiv. Ein Blick auf das Ganze offenbart, dass für das laufende Jahr ein Ertrag von $13.01 pro Aktie und ein Umsatz von $66.44 Milliarden erwartet wird, beides deutliche Steigerungen zum Vorjahr.

Bewertung und Zukunftsperspektiven

Im Hinblick auf die Bewertung wird American Express mit einem P/E-Verhältnis von 17.08 gehandelt, was einen Premium gegenüber seines Sektors bedeutet. Betrachtet man jedoch den PEG-Ratio, liegt dieser aktuell bei 1.26, was auf ein fair bewertetes Unternehmen mit Wachstumspotential hindeutet. Andere Finanzmarktakteure wie Barclays weisen auf das Ziel hin, dass eine 10%-ige Umsatzsteigerung im Geschäftsjahr 2024 vorwiegend vom Nettozinsbeitrag getrieben sein muss, was eine gewisse Vorsicht zu dessen weiterer Bewertungsausdehnung nahelegt. Trotz der Komplexität des Finanzumfelds sticht besonders die robuste Marktpräsenz von American Express mit einer Marktkapitalisierung von über $161 Milliarden hervor. Mit Blick auf eine solide P/E-Ratio und eine beeindruckende Dividendenhistorie bleibt das Vertrauen der Anleger in die Wachstumskapazität des Unternehmens weiterhin bestehen.

