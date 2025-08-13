Anzeige
WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
13.08.25 | 15:25
236,90 Euro
+2,11 % +4,90
Branche
Software
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
TecDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
237,25237,3015:40
237,25237,3015:41
Dow Jones News
13.08.2025 14:21 Uhr
340 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - SAP nur leicht erholt

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - SAP nur leicht erholt

DOW JONES--Europas Börsen bauen die Gewinne am Mittwochmittag aus. Die nach neuen Preisdaten am Vortag in den USA weiter intakte Zinssenkungsfantasie sorgt für gute Stimmung. Die US-Teuerung zeigte im Juli entgegen der Erwartung mancher Marktteilnehmer (noch) keine größeren Auswirkungen der Trumpschen Zollpolitik. US-Finanzminister Scott Bessent brachte darauf sogar für September eine große Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel.

Der DAX legt um 0,9 Prozent zu auf 24.220 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,9 Prozent auf 5.383 Punkte an. Der Euro steigt weiter auf 1,1711 Dollar. Er hatte am Vortag einen Schub nach oben bekommen, weil dem Dollar die weiter befeuerte Zinssenkungserwartung zusetzte. Am Anleihemarkt steigen die Kurse, die Renditen sinken also - passend zum dominierenden Zinsszenario. Spannend werden nun die am Donnerstag anstehenden US-Erzeugerpreise.

Im Blick haben Marktteilnehmer auch den Gipfel zwischen Trump und Putin in Alaska am Freitag und das, was die Europäer und die Ukraine dazu im Vorfeld noch zu erreichen versuchen in einer Videokonferenz mit dem US-Präsidenten.

Wieder nach oben geht es mit den zuletzt gedrückten Kursen im Rüstungssektor. Rheinmetall verbessern sich um 2,7 Prozent, Hensoldt kommen um 3,4 Prozent voran und Leonardo um 3,2 Prozent. Renk verteuern sich um 3,8 Prozent nachdem das Unternehmen Zahlen vorgelegt hat. Bei allen wichtigen Kennzahlen ging es im ersten Halbjahr kräftig nach oben, beim operativen Ergebnis um fast 30 Prozent, beim Umsatz um fast 22 Prozent. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

Nur leicht erholt von ihrem Kursrutsch zeigen sich deutschen Software- und Cloud-Aktien. So steigen SAP um 2,4 Prozent, waren aber am Vortag um 7 Prozent abgestürzt. Nemetschek erholen sich von dem 11-prozentigen Absturz nur um 0,6 Prozent, Cancom kommen auf ein mageres Plus von 0,4 Prozent. Konkrete Auslöser sind weiter nicht bekannt, jedoch stellen die Analysten von Metzler in den Raum, dass es Sorgen aus dem Bereich KI sein könnten. Denn der Einsatz von KI könnte möglicherweise dass Software-as-a-Service-Modell (SaaS) der Branche zum Einsturz bringen.

Um 2,5 Prozent leichter notieren Brenntag. Der Chemikalienhändler hat im zweiten Quartal Rückgänge beim Umsatz und noch deutlicher beim Gewinn verbucht. Die im Juli gesenkte Prognose sowie die vorläufig veröffentlichten Zahlen bestätigte das DAX-Unternehmen aber.

Eon ziehen um 1,6 Prozent an. Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen deutlich mehr verdient. Der Ausblick wurde bestätigt.

Im MDAX gibt der Kurs des Außenwerbers Ströer um 4,6 Prozent nach. Ströer hat im zweiten Quartal wegen des schwierigen Werbeumfelds und des starken Vergleichszeitraums einen Umsatzrückgang verzeichnet. Zwar sieht man sich auf Kurs für das Gesamtjahr, rechnet allerdings auch mit einem etwas schwächeren dritten Quartal.

Tui gewinnen 6,3 Prozent. Die Ergebnisse des Reisekonzerns im dritten Quartal 2025 zeigen laut MWB eine unerwartete Verbesserung der Margen, mit einem Anstieg des bereinigten EBIT um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund der robusten Leistungen in den Sparten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten.

Jenoptik fallen 4,4 Prozent zurück. Trotz eines guten Auftragseingangs ist das Unternehmen skeptisch wegen eventueller Belastungen durch die US-Zölle und sieht Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr nun am unteren Rand der bisherigen Prognosen.

Der Autovermieter Sixt hat im zweiten Quartal die Gewinne vor und nach Steuern kräftig gesteigert und beim Umsatz moderat zugelegt. Die Aktie verliert dennoch 5,4 Prozent. Für Enttäuschung könnte sorgen, dass die Ziele für das Gesamtjahr nur bestätigt wurden.

Das Biotechnologieunternehmen Formycon hat im ersten Halbjahr planmäßig weniger umgesetzt, sieht sich aber auf Kurs für das Gesamtjahr. Die Aktie gibt um 4,5 Prozent nach.

Bei der Aktie des Medizintechnikunternehmens Eckert & Ziegler wird ein Aktiensplit im Verhältnis 1:3 umgesetzt. Entsprechend "fällt" der Kurs um 64,8 Prozent. Für eine Alt-Aktie werden den Aktionären zwei neue Gratisaktien dazugebucht. Entsprechend drittelt sich der Wert der Alt-Aktie.

In Kopenhagen verlieren Vestas 2,4 Prozent. Die politische Unsicherheit vor allem in den USA über die Zukunft der Windkraftindustrie hat Vestas einen deutlichen Rückgang des Auftragseingangs beschert. 

=== 
              zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.382,61    +0,9%    46,64    +8,9% 
Stoxx-50         4.512,91    +0,7%    30,59    +4,0% 
DAX           24.229,80    +0,9%   205,02   +21,0% 
MDAX           31.167,50    +0,5%   166,13   +22,3% 
TecDAX          3.761,29    +0,6%    21,00   +10,3% 
SDAX           17.147,69    -0,0%    -1,80   +25,4% 
CAC            7.797,39    +0,6%    43,97    +4,3% 
SMI           11.904,62    +0,2%    18,21    +2,3% 
ATX            4.711,11    -0,1%    -5,73   +28,9% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mo, 17:15  % YTD 
EUR/USD           1,1711    +0,3%   1,1675   1,1592 +12,1% 
EUR/JPY           172,80    +0,1%   172,60   171,63  +5,6% 
EUR/CHF           0,9414    -0,0%   0,9415   0,9422  +0,5% 
EUR/GBP           0,8629    -0,2%   0,8647   0,8649  +4,5% 
USD/JPY           147,55    -0,2%   147,85   148,06  -5,8% 
GBP/USD           1,3572    +0,5%   1,3500   1,3403  +7,3% 
USD/CNY           7,1274    -0,1%   7,1310   7,1412  -0,9% 
USD/CNH           7,1785    -0,1%   7,1850   7,1946  -1,9% 
AUS/USD           0,6550    +0,3%   0,6529   0,6504  +5,3% 
Bitcoin/USD       120.572,80    +0,6% 119.879,65 120.001,20 +25,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,68    63,17    -0,8%    -0,49 -12,1% 
Brent/ICE          65,72    66,12    -0,6%    -0,40 -11,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.359,60   3.352,25    +0,2%    7,35 +27,2% 
Silber            38,54    37,93    +1,6%    0,61 +30,3% 
Platin          1.152,18   1.148,50    +0,3%    3,68 +30,9% 
Kupfer            4,52     4,53    -0,1%    0,00 +10,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 07:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
