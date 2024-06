Institutionellen Investoren kaufen Memecoins: Das sind ihre Favoriten!

Während die Memecoins für einige traditionelle Anleger auf den ersten Eindruck etwas lächerlich erscheinen, haben sie immer mehr institutionelle Investoren in ihre Portfolios aufgenommen. Wie hoch ihre Allokation prozentual ausfällt und welche Memecoins sie am meisten gekauft haben, wollen wir im folgenden Beitrag einmal näher betrachten.

Interesse von institutionelle Investoren an Memecoins nimmt zu

Die Top-4-Spot-Kryptobörse Bybit hat einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die institutionellen Investoren ihre Positionen in Memecoins in der letzten Zeit erhöht haben.

Während sie Anfang des Jahres noch auf Memetoken-Investments in Höhe von 63 Mio. USD gekommen sind, waren es im April am Höhepunkt mit 293,7 Mio. USD schon 376,19 % mehr. Allerdings wurden ihre Positionen zum Ende des Berichts aufgrund des höheren Risikos des Kryptomarktes auf 139 Mio. USD abgebaut.

Portfolio-Allokation der institutionellen Investoren | Quelle: Bybit

Somit haben die institutionellen Anleger verstanden, dass sie von der höheren Volatilität der Memecoins in einem Bullenmarkt profitieren und somit höhere Gewinne als mit herkömmlichen Kryptowährungen erzielen können.

Dies ergab auch eine Studie von CoinGecko, die festgestellt hat, dass die Memetoken im ersten Quartal 2024 ein durchschnittliches Kursplus von 1.313 % verzeichnet haben, was 4,6-mal so viel wie beim nächsten Kryptosektor war.

Jetzt beliebten Memecoin-Vorverkauf entdecken!

Welche Memecoins kaufen institutionelle Investoren?

Zu den beliebtesten Memecoins der institutionellen Investoren zählen vorwiegend die Marktführer mit einer höheren Marktkapitalisierung, Etablierung und Liquidität. Unter ihnen befinden sich primär Dogecoin, Pepe, Shiba Inu und Bonk.

Die größte Position der institutionellen Anleger macht Dogecoin mit einem Anteil von 36 % aus. Im Verhältnis zu den Kleinanlegern mit nur 24,5 % ist dies deutlich höher. Pepe kommt hingegen bei den Profiinvestoren auf 22,23 % und Shiba Inu auf 10,39 %.

Portfolio-Allokation der institutionellen Memecoin-Investoren | Quelle: Bybit

Es gibt jedoch noch einige weitere Memecoins, die es in die Portfolios der professionellen Anleger geschafft habe. Ebenfalls erwähnenswert sind DOGE2S, MEME, DEGEN, BOME und TOKEN, welche jedoch deutlich geringere Positionen ausmachen.

In Bezug auf die Portfolio-Allokation haben sich die Memetoken der Institutionellen von 1,61 % im Januar auf einen Anteil in Höhe von 4,71 % im April gesteigert. Dies zeigt, dass es sich bei Memecoins keineswegs nur um ein Investment für Privatanleger handelt.

Zu einigen der bekanntesten institutionellen Investoren im Memetoken-Bereich zählen vorwiegend der Hedgefonds Stratos, welcher in diesem Jahr einen Gewinn mit Dogewifhat in Höhe von 23.200 % erzielt hatte, da er den Coin für 0,01 USD erworben hatte. Aber auch Binance Labs und die Avalanche Foundation investieren in Memetoken.

Jetzt nützlichen Memecoin entdecken!

Das zweischneidige Schwert der etablierten Memecoins

Die Wahl von etablierteren Memecoins bringt einige Vorteile, wie schon kurz beschrieben wurde. Dafür bieten sie eine höhere Sicherheit, da die Gefahr eines Totalverlustes mit vielen der führenden Memetoken geringer ist, als es bei den neuen der Fall ist.

Schließlich haben sie schon eine wesentlich größere Community aufgebaut und konnten sich teilweise schon seit Jahren an der Spitze behaupten. Einige von ihnen, wie Shiba Inu, Floki, WienerAI und PlayDoge verfolgen sogar ein echtes Geschäftsmodell, sodass auch für eine natürliche Nachfrage gesorgt werden kann.

Ein großer Nachteil von hoch bewerteten Memecoins ist jedoch die hohe Marktkapitalisierung. Denn viele Trader bewerten anhand dieser, ob es sich um einen günstigen oder teuren Coin handelt. Überdies gibt sie Aufschluss darüber, wie stark ein Memetoken noch steigen kann.

Schaut man sich etwa den Marktführer Dogecoin an, so kommt er aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,72 Mrd. USD. Angesichts seines fast nicht vorhandenen Nutzens, abseits von Transaktionen und technisch wenig überzeugenden Doginals, ist dies eine ziemlich hohe Bewertung.

Jetzt beliebten Memetoken nicht verpassen!

Dennoch konnte Dogecoin sogar schon eine Marktkapitalisierung von 89,09 Mrd. USD erreichen. Sollte er es wieder auf dasselbe Niveau schaffen, so wäre dies ein Kursplus von 351,77 %. Allerdings ist DOGE inflationär, sodass der Kurs mit der Zeit bei derselben Bewertung immer weniger stark steigt.

Ein solches Kursplus wäre wesentlich attraktiver als Bitcoin, der in diesem Bullenmarkt vermutlich nur zwischen 120.000 bis 200.000 USD erreichen wird. Dies entspricht nur einem Gewinn von 81,61 % bis 202,69 %.

Noch höhere Profite können hingegen mit Memecoin-Presales erzielt werden, da man die Coins vor den meisten anderen Investoren erwirbt, wenn sie noch günstig bewertet sind.

Einige der beeindruckendsten Beispiele sind unter anderem MAGA (TRUMP) mit laut DEXtools bis zu 33.734.135 %, Jeo Boden mit 96.022.767 %, Pepe mit 124.905.560 %, Dogwifhat mit 362.006.513 % und Fuck Madonna mit 9.491.564.067.387 %.

Jetzt heißen Memecoin-Presale entdecken!

Das sind die besten Memecoin-Presales zurzeit

Im Folgenden haben wir einmal die gefragtesten Memetoken-Vorverkäufe der letzten Zeit aufgeführt, welchen ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial bieten:

PlayDoge

Bei PlayDoge handelt es sich um einen Play-to-Earn-Memecoin, welcher ein Ökosystem für Retrogames entwickelt. Das Hauptspiel ist eine neu aufbereitete Version des 90er-Kultspiels Tamagotchi, das an seinem Hoch 15 Stück pro Sekunde verkauft hat. Allerdings gibt es noch einige weitere Funktionen und Verbesserungen, wie verschiedene Abenteuer, Minispiele und Belohnungen in Kryptowährungen über P2E.

Aufgrund der großen Nachfrage nach aufbereiteten Retrogames im Jahr 2023, der Verdoppelung der Umsatzzahlen zwischen 2018 und 2020 und der Unterbesetzung auf dem GameFi-Markt in diesem Bereich, konnte PlayDoge schnell die Investoren begeistern. Schon jetzt hat der Vorverkauf über 4,48 Mio. USD eingeworben und nur noch für weniger als 16 Stunden können Interessierte die Coins für 0,00508 USD erwerben.

Jetzt in PlayDoge investieren!

WienerAI

Der Memecoin WienerAI fällt vor allem durch sein sinnvolles Geschäftsmodell auf, welches einen der größten Finanzskandale beseitigen will. Denn bisher sollen laut den Finanzrisikohinweisen noch immer 90 % der Trader dauerhaft Verluste erleiden. Dies ist unter anderem auf den starken Wettbewerb mit den besten Finanzexperten und deren künstlichen Intelligenzen mit übermenschlichen Fähigkeiten zurückzuführen.

WienerAI soll nun mit seinen KI-Trading-Lösungen für Anfänger die Nachteile der Kleinanleger besser ausgleichen. Ebenso verspricht das Team den Privatinvestoren endlich die Vorteile, auf welche sie schon lange gewartet haben. Die KI-Trading-Tools wurden für den Handel mit Kryptowährungen optimiert, um höhere Gewinne zu ermöglichen. Der Vorverkauf steht bereits bei 5,80 Mio. USD und bewegt sich schnell auf das Finanzierungsziel zu.

Jetzt in WienerAI investieren!

Sealana

Der Attention-Memetoken Sealana hat sich strategisch klug positioniert. Denn es ist ein Celebrity-PolitFi-Parodie-Memecoin, welcher sich den typischen Humor von South Park zunutze macht. Dabei handelt es sich um einen patriotischen Seehund, welcher den amerikanischen Traum mithilfe von Memetoken erreichen will. Als Narr nimmt er eine wichtige Rolle im Reich der Memecoins ein.

Ebenso profitiert Sealana von der hohen Nachfrage nach PolitFi-Coins, die in dem vergangenen Monat zu den größten Kursgewinnern gehörten. Denn Trump wird schon jetzt als der Präsident der Kryptowährungen bezeichnet und erhält eine große Unterstützung aus diesem Bereich. Zudem haben Memes und Memecoins eine große Einflusskraft auf die Wähler, weshalb Trump Jr. sie sich zunutze machen will. Nur noch für weniger als 10 Tage können die Coins im Presale erworben werden, der schon mehr als 4 Mio. USD erzielt hat.

Jetzt in Sealana investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.