Die Aktie von Uranium Energy verzeichnet momentan einen Kurs von 5,64 €, was einer Veränderung von 2,18% innerhalb einer Woche entspricht. Trotz einer Bewertung von beachtlichen 2,4 Milliarden USD bleibt das Unternehmen hinter den Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Gewinn zurück. Die Mitarbeiterzahl ist überschaubar, und bisher gründet sich der hohe Unternehmenswert lediglich auf Spekulationen rund um zukünftige Uranfunde. Rückläufige Quartalszahlen haben zusätzlich zu einer gedrückten Stimmung beigetragen. Mit Skepsis sind daher die leichten Erholungen der Aktie zu beobachten, zumal ein erneutes Überschreiten der 200-Tagelinie charttechnisch aussteht. Der Glaube daran, dass das Unternehmen früher oder später bedeutende Mengen Uran fördern wird, nährt weiterhin die Hochofenphantasie in einer Branche, die in der Vergangenheit nicht selten enttäuscht hat.

Marktrealität kontra Spekulation

Bergbauunternehmen, besonders aus den USA und Kanada, standen an der Börse mehrfach in der Kritik, primär mit dem Zweck gegründet worden zu sein, Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Anstelle von ungewissen Hoffnungen auf erfolgreiche Bohrergebnisse fordern Marktbeobachter, dass Investitionen auf tragfähigen Umsätzen und Gewinnen basieren sollten, um nicht ins Reich der reinen Spekulation abzugleiten. Die jüngste Abwärtsbewegung von Uranium Energy und der Bruch der 200-Tagelinie unterstreichen die Chartsituation, die deutlich macht, dass selbst kurzfristige Kursgewinne schnell also ebenso zu Verlusten werden können.

