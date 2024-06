Die Europameisterschaft steht in Deutschland vor der Tür, doch wer ist eigentlich an der Börse Europameister, mit Blick auf die vergangenen drei Jahre? Das ist die Antwort und mit diesem ETF können Anleger in das Land investieren, der seit 2021 mehr als 100 Prozent an Rendite abgeworfen hat. In den kommenden Wochen wird bei der Europameisterschaft ein neuer Champion gekürt, doch Erfolg im Fußball ist nicht alles. Angesichts dessen hat sich die Sutor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...