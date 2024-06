Nach dem EZB-Zinsentscheid war in dieser Woche vor dem Fed-Zinsentscheid - der dann gar keiner war, denn die "US-Notenbank hält am Hochzins fest", wie die Süddeutsche Zeitung meldet, und zwar "zum siebten Mal in Folge". Sieben Mal Nichts gibt eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Ob überhaupt noch eine Senkung durchgeführt wird dieses Jahr? "Fed rechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...