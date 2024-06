Baierbrunn (ots) -Sie war Trainerin der Frauen-Fußballnationalmannschaft - und fiel nach dem frühen Aus in der Weltmeisterschaft 2023 in ein tiefes Loch. Wie sie es herausgeschafft hat, erzählt Martina Voss-Tecklenburg im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"."Ich war immer wieder krank, schlief schlecht, hatte Migräneattacken. Aber ich habe das nicht zugelassen, immer weiter gepowert. Es war ja auch schön: Ich habe so viele Dinge erleben dürfen, nur leider nicht auf die Warnsignale gehört." Bis ihr Körper selbst den Stecker zog, erinnert sich Martina Voss-Tecklenburg.Heute ist die ehemalige Trainerin als Speakerin, Beraterin und Fernseh-Expertin unterwegs und ist Botschafterin für die Fußball-Europameisterschaft. Dabei geht sie behutsamer mit sich selbst und ihren Ressourcen um. "Ich habe keine Langeweile, aber ausreichend Freiräume."Sie habe "100 Prozent gearbeitet und war 100 Prozent Profifußballerin" - und ging von diesen über 200 Prozent zurück auf null. Sitzt der Schmerz noch irgendwo? "Der saß sehr tief. Aber da ich gut betreut war, ist es mir recht schnell gelungen, wieder zu mir zu kommen und auf das Positive zu blicken."Auf die Frage nach ihrem Trainervorbild muss Voss-Tecklenburg nicht lange nachdenken: "Jürgen Klopp, ganz klar. Er schafft es, Leidenschaft und hohe soziale Kompetenz bei seiner Arbeit in Einklang zu bringen."Das gesamte Interview lesen Sie auf www.a-u.de und in der aktuellen Ausgabe der Apotheken Umschau 6B/2024.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5802296