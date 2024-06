Im Dax verstärkten sich am Freitag die Konsolidierungstendenzen. Der schwache Wochenausklang mahnt in Bezug auf die nächsten Tage zur Vorsicht: Die eminent wichtige Marke von 18.000 Punkten dürfte zunächst im Fokus des Handelsgeschehens bleiben. Sollte es zu einem nachhaltigen Bruch der 18.000 Punkte kommen, ist mit weiteren Abgaben im Dax zu rechnen. Mögliche Bewegungsziele liegen in diesem Fall bei 17.500+ Punkten und 17.000 Punkten. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...