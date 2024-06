Hamburg (ots) -- Auszeichnung "Excellence in Brand Strategy and Creation" vom Rat der Formgebung- Green Cuisine-Kampagne "Mit Leichtigkeit und Spaß die Menschen für eine pflanzliche Ernährung begeistern" überzeugt die JuryMit Leichtigkeit, Emotionen und Humor begeistern! Für die aktuelle iglo Green Cuisine Kampagne rund um den Veganosaurus namens "GREENY" und seinem neuen Freund "DAS GEWOHNHEITSTIER" wird iglo Green Cuisine vom Rat der Formgebung mit dem German Brand Award ausgezeichnet. In der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation" werden die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen prämiert."Mit unserer iglo-Submarke Green Cuisine zeigen wir, dass eine pflanzliche Ernährung richtig viel Spaß bringt, leicht und vor allem total lecker ist", so Philipp Kluck, Vorsitzender der Geschäftsführung von iglo Deutschland. "Pflanzliche und selbst vegane Ernährung sollte mit Freude am Essen und eben nicht mit Verzicht und dogmatischen Essensregeln assoziiert werden. Unser "GREENY" hat sich mittlerweile als der perfekte, emotionale Türöffner etabliert. Er nimmt alle Gewohnheitstiere, Zögerer und Neugierigen an die Hand und zeigt ihnen, wie vielfältig die pflanzliche Produktwelt ist. Die Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir damit genau den richtigen Ansatz gewählt haben, um die Ernährungswende voranzutreiben."Über die KampagneEmotionen statt dogmatische Botschaften - so macht iglo den Konsumenten eine vermehrt pflanzliche Ernährung auf spielerische Weise schmackhaft. Im Zuge einer 360 Grad Kampagne wurden der Veganosaurus namens GREENY und sein neuer Freund DAS GEWOHNHEITSTIER als TV-Kampagne von iglo Green Cuisine gespielt. Zudem beinhaltete die integrierte Kampagne eine breite emotionsorientierte PR-Aktivierung, Profilierung auf OOH-Plakaten, aufmerksamkeitsstarken Platzierungen am Point of Sale sowie ein breites digitales Maßnahmenset in den Social Media-Kannälen.Über den German Brand Award vom "Rat der Formgebung"Der German Brand Award vom Rat der Formgebung ist DIE Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher - und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran, sondern auch ihre jeweilige Branche. Initiiert wird der German Brand Award von der Design- und Markeninstanz Deutschlands. Die Jury bildet ein hochkarätiges Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft.Pressekontakt:iglo DeutschlandMaja SteinbergOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)173 6258911maja.steinberg@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/5802378