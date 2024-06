Vom 16. bis 18. Juni präsentiert Igloo Coolers auf der Garten- und Grillmesse Spoga+Gafa in Halle 8, Stand D041, die elektrische Kompressorkühlgeräteserie ICF und die thermoelektrische Kühlgerätekollektion IE. Igloo gehört zur Dometic Group AB (STO: DOM) und ist eine in den USA ansässige Marke, die seit über 75 Jahren innovative Kühlprodukte auf den Markt bringt. Zusätzlich zu seinen neuen aktiven Kühlprodukten wird Igloo auf der Messe seine erste Partnerschaft mit dem Fußball-Club Bayern München (FC Bayern) vorstellen.

Josh Militello, Präsident von Dometic Mobile Cooling, erklärt: "Nachdem wir bereits im zweiten Jahr den Titel ‚Vertrauenswürdigste Unternehmen' von Newsweek gewonnen haben, werden wir in die Zukunft investieren und unser Angebot in den Kategorien elektrische und thermoelektrische Kühlgeräte erweitern."

Obwohl relativ neu auf dem europäischen Markt, ist Igloo eine bekannte Marke in den USA und expandierte Anfang dieses Jahres offiziell in die Kategorie der aktiven Kühlgeräte. Die ICF-Serie elektrischer Kompressor-Kühlboxen ist in fünf Größen erhältlich und fungiert jeweils als tragbarer Kühl- und/oder Gefrierschrank. Durch den Einsatz von Elektrizität zur Kühlung haben die Benutzer die volle Kontrolle über die Innentemperatur von minus 18 bis 20 Grad Celsius und können so Gegenstände wie Getränke, Lebensmittel, medizinische und Notfallartikel sowie Hautpflege- und Kosmetikprodukte frisch halten.

Durch den Einsatz thermoelektrischer Technologie bieten die neuen IE-Kühlboxen von Igloo eine hervorragende Kühlleistung von bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur mit einer "D"-Energiebewertung. Die in Europa hergestellte und jetzt im Handel erhältliche Kollektion ist in den Farben Fichte und Eisblau erhältlich und wird in den folgenden Größen angeboten: IE24, IE27 und IE42.

Igloo bietet Fans und Besuchern einen exklusiven ersten Blick auf die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern und stellt die Kollektion vor, zu der auch der Igloo x FC Bayern 1L Bierkrug gehört. Die gesamte Kollektion soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, gerade noch rechtzeitig für die Feiertage.

Über die Marke Igloo:

Igloo wurde 1947 in einer einfachen Metallwerkstatt gegründet und hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, maßgeblich verändert. Was damit begann, sauberes Wasser auf Baustellen bereitzustellen, entwickelte sich schnell zu äußerst funktionalen, erstklassigen Kühltruhen. Die Produkte von Igloo machten die Outdoor-Familienfreizeitbewegung des 20. Jahrhunderts möglich. Plötzlich war es ein Kinderspiel, am Wochenende mit den Kindern zu zelten, und Autoreisen quer durchs Land wurden zu einem festen Bestandteil der Sommerferien.

Igloo beschäftigt 1.200 Mitarbeiter und ist stolz darauf, eine 1,8 Millionen Quadratfuß große Anlage mit drei Gebäuden in Katy, Texas, sein Zuhause zu nennen. Mit über 500 Produkten, die bei Tausenden von Einzelhändlern rund um den Globus erhältlich sind, können wir uns mit gutem Gewissen als die Nummer eins unter den Kühlboxenherstellern der Welt bezeichnen.

Und dabei haben wir unser ursprüngliches Ziel nicht aus den Augen verloren: Produkte zu entwickeln, die das Streben nach Glück (wie auch immer Sie es definieren) unterstützen. Wir arbeiten daher auch weiterhin jeden Tag hart daran, innovativ zu sein, Produkte zu entwickeln und es Ihnen zu erleichtern, hinauszugehen, hart zu arbeiten und noch mehr Spaß zu haben.

Igloo gehört seit 2021 zu Dometic, einem Weltmarktführer für mobiles Wohnen.

