In dieser Woche haben Platin und Palladium eine synchrone, jedoch negative Entwicklung durchlaufen. Während Platin um 0,98 % auf 958 US-Dollar sank, verzeichnete Palladium einen Rückgang von 2,4 % auf 890 US-Dollar. Angesichts dieser Entwicklung rücken wir nun eine tiefere Analyse in den Vordergrund, die beleuchtet, wie sich Umweltvorschriften und technologische Veränderungen auf diese wichtigen Industriemetalle auswirken könnten.Die Debatte um Umweltschutz und Wirtschaftspolitik gewinnt an Schärfe und stellt die Rolle von Platin (TVC:PLATINUM) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...