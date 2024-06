DJ POLITIK-BLOG/Grüne auf niedrigstem Stand seit sechs Jahren

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Grüne auf niedrigstem Stand seit sechs Jahren

Die Grünen sind im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa auf den niedrigsten Stand seit Juni 2018 gefallen. Nach der im Auftrag der Bild am Sonntag ausgeführten Wochenumfrage kommt die Partei nur noch auf 11 Prozent der Wählerstimmen, das ist 1 Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der schlechteste Wert seit sechs Jahren. Die Parteien der Ampel-Koalition bleiben mit zusammen 32 Prozent weit entfernt von einer Regierungsmehrheit: Die SPD kommt wie in der Vorwoche auf 16 Prozent, die FDP auf 5 Prozent. Mit Abstand stärkste Kraft bleiben der Umfrage zufolge CDU und CSU (plus 1 Prozentpunkt auf 31 Prozent). Die AfD legt zum ersten Mal seit drei Monaten wieder um 1 Punkt auf 17 Prozent zu, das Bündnis Sahra Wagenknecht verliert 1 Punkt und kommt auf 7 Prozent.

