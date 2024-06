Hamburg (ots) -"Ünner de Sünn" - das ist das Thema des 36. niederdeutschen "Vertell doch mal!"-Wettbewerbs von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater. Rund 700 plattdeutsche Erzählungen waren bis Mitte März eingesandt worden. Jetzt hat eine Jury die fünf besten Geschichten ausgesucht, die bei einer Matinée im Hamburger Ohnsorg-Theater bekannt gegeben wurden. Mit dabei als Botschafterin des Wettbewerbs: Bestsellerautorin Dörte Hansen.NDR Moderator Yared Dibaba moderierte die Veranstaltung zusammen mit NDR Redakteurin Ilka Brüggemann. Die 26 besten Geschichten von 2024 erscheinen in dem diesjährigen "Vertell doch mal!"-Buch.Das sind die fünf Siegerinnen und Sieger:1. PreisKatrin Griebenow aus Köln (Nordrhein-Westfalen) mit "Barfoot".Eine demente Frau sucht barfuß ihren Garten auf. Sie erkennt die fremde Person, die dort Zweige schneidet, nicht als ihre Tochter. Katrin Griebenow kommt zum zweiten Mal mit einer Geschichte ins "Vertell doch mal!"-Buch.Die Geschichte trug Autorin Dörte Hansen vor.2. PreisJoost Mansholt aus Gönnebek (Schleswig-Holstein) mit "Ünner de Sünn - de echte Sünn".Ein krebskranker Mann liegt in der Klinik und schaut auf ein Sonnenbild. Von einer geheilten Patientin erhält er später ein reales Foto des Motivs.Joost Mansholt kommt zum ersten Mal ins Buch, es ist seine erste Teilnahme überhaupt an einem Schreibwettbewerb.Die Geschichte trug Plattdeutsch-Autor Frank Jakobs vor.3. PreisBirgit Rutenberg aus Leer (Niedersachsen) mit "Schandaal".Ein Ehemann lamentiert, während seine Frau das Banner "Omas gegen rechts" für eine Demo strickt. Birgit Rutenberg ist, seit 2018, zum vierten Mal als Autorin im "Vertell doch mal!"-Buch zu finden.Die Geschichte wurde von Entertainerin Annie Heger vorgetragen.4. PreisRainer Martens aus Garding (Schleswig-Holstein) mit "Racoula".Vorschulkinder unterhalten sich auf dem Spielplatz über Graf Dracula.Rainer Martens ist zum zweiten Mal im Buch nach 2023.Die Geschichte wurde von Schauspieler Robert Eder gelesen.5. PreisMartina Krohm aus Glücksburg (Schleswig-Holstein) mit "Tahiti".Eine Frau träumt sich, nach einer problematischen Scheidung, im Sonnenstudio nach Tahiti. Martina Krohm ist seit 2008 zum siebten Mal im Buch vertreten.Autorin Carina Dawert trug die Geschichte auf der Gala vor.Der "Ünner-18-Pries" schließlich ging an Anastasiia Savenko aus Wardenburg bei Oldenburg. Ihre Geschichte "Unner de Sünn " wurde von Plattdeutsch-Musikerin Insina Lüschen vorgetragen.Insgesamt wurden Preise im Wert von mehr als 5000 Euro vergeben.Das Buch "Vertell doch mal! - Ünner de Sünn" erscheint in der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft. Alle eingereichten Geschichten, bisher sind es insgesamt rund 54.000, werden in der Landesbibliothek Schleswig-Holstein archiviert.Der komplette Mitschnitt der Gala steht auf ndr.de/vertell.Die Geschichten und Ausschnitte aus der Veranstaltung werden außerdem in verschiedenen NDR Programmen zu hören und sehen sein:Schleswig-HolsteinFernsehen: Schleswig-Holstein Magazin,16. Juni, ab 19.30 UhrRadio: NDR 1 Welle Nord, 17. Juni und 24. Juni, jeweils 20.00 bis 21.00 UhrHamburgFernsehen: Hamburg Journal, 16. Juni, ab 19.30 UhrRadio: NDR 90,3, 23. Juni ab 8.30 UhrNiedersachsenFernsehen: Hallo Niedersachsen, 16. Juni, ab 19:30Radio: NDR 1 Niedersachsen, 17. Juni ab 19.00 UhrMecklenburg-VorpommernRadio: NDR 1 Radio MV, 16. Juni, 20 bis 21 UhrNDR Online unter ndr.de/vertellRadio BremenRadio: Bremen Zwei, 07. Juli und 21. Juli, jeweils 18.00 bis 19.00 UhrPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5802460