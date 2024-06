Nach einer beeindruckenden Geschäftswoche notiert die Aktie von Super Micro Computer bei 789,1 €, was einem Wochentrend von -2,7% entspricht. Trotz eines kleinen Rückschlags am Freitag von etwa 3%, bleibt die Stimmung am Markt infolge eines beeindruckenden Kurssprungs von über 10% im Wochenverlauf positiv. Der jüngste Kursverlust ist nicht auf unternehmensinterne Faktoren zurückzuführen, sondern steht im Kontext externer wirtschaftlicher Herausforderungen und politischer Unsicherheiten, insbesondere aufgrund der Inflationsentwicklung in den USA, politischer Spannungen in Frankreich und der Situation in der Ukraine.

Starke Zukunftsaussichten

Trotz der Schwankungen wird die Aktie durch den anhaltenden KI-Boom angetrieben und zeigt sich robust. Mit optimistischen Umsatzerwartungen, die für das laufende Jahr auf 14,9 Mrd. Dollar und für das folgende Jahr auf über 23 Mrd. Dollar geschätzt werden, stehen die Zeichen auf Wachstum. Analysten sehen das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 40 weiterhin als historisch günstig an, was eine nicht zu teure Bewertung impliziert und somit positive Kursprognosen ermöglicht. Die Aktie hat ihre Position gefestigt und strebt nun mit neuer Dynamik in Richtung der 1.000 Euro Marke, während Marktinsiderhandel derzeit nicht kursrelevant zu sein scheint.

