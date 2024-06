Tech überzeugt und läuft und fast alles außer Tech und KI - klebt auf der Stelle oder steckt in Turbulenzen. Die Marktbreite ist so kurios wie selten und unser Markenwertportfolio Optionsscheine reflektiert dies in gewisser Weise. Adobe, Salesforce, Apple - der nächste Knaller Amazon läuft ebenso mit fast 500% Plus im Schein wie Salesforce schnell angesprungen ist. Microsoft und Alphabet hatten wir 22 Monate im Portfolio, warten dort auf die nächsten Einkaufsmöglichkeiten. Daniel gibt im AUDIO zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...