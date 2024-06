© Foto: Unsplash



Eine jährliche Studie zeigt die weltweit lukrativsten Aktien. Apple und Microsoft sind nicht an der Spitze. Erfahren Sie, welche Unternehmen in den letzten fünf Jahren die höchsten Erträge erzielt haben und warum!Seit 1999 widmet sich das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) in der "Value-Creators"-Studie jedes Jahr, der Frage, welche Aktien für Investoren besonders lukrativ sind. Hierzu ermittelt BCG weltweit die besten Aktien von großen Konzernen weltweit, die in den vergangenen 5 Jahren die höchsten Erträge an der Börse brachten. Interessanterweise sind in den Top-15-Positionen nur zwei der "Glorreichen Sieben" - Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla - …