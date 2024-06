© Foto: AdobeStock



Der Kupfersektor kommt nicht zur Ruhe. Der Kupferpreis steht unter Druck. Die Aktienkurse der Kupferproduzenten gehen in die Knie. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten?Das macht Kupfer zu schaffen Kupfer sieht sich einer ambivalenten Gemengelage ausgesetzt. Auf mittlere und lange Sicht stehen die Ampeln nach wie vor auf "Grün". Der Markt geht langfristig von einem Defizit aus. Eine anziehende Nachfrage (Stichwort Energiewende) wird auf ein begrenztes Angebot treffen, so die Erwartungen. Auf kurze Sicht bietet sich allerdings ein anderes Bild. Die Nachfrage ist derzeit schleppend; insbesondere die chinesische. Die Lager füllen sich. So verzeichnet etwa die LME seit Mitte Mai einen …